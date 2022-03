Analyse du marché, taille, part, croissance, tendances et opportunités de prévisions jusqu’en 2029

Une étude influente sur le marché des batteries de matériaux d’anode en silicium comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

L’anode en silicium présente de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, comme sa capacité de stockage élevée qui peut être utilisée pour les applications commerciales dans les batteries lithium-ion. Et aussi en raison de son faible potentiel de décharge et de la capacité de charge théorique la plus élevée connue, il a été principalement utilisé dans les batteries lithium-ion. Les formes nanostructurées de silicium ont été utilisées dans les batteries lithium-ion pour améliorer les performances.

Le marché mondial des batteries en matériau d’anode en silicium devrait enregistrer un TCAC de 43,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché des batteries en matériau d’anode au silicium:

Le marché mondial des batteries en matériau d’anode en silicium est segmenté en trois segments notables qui sont les matières premières, les applications de batterie et les utilisateurs finaux.

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en isotopes de silicone et composés de silicium. Le segment des isotopes du silicium est sous-segmenté en 28SI, 29SI et 30SI. Le segment des composés de silicium est sous-segmenté en oxyde de silicium, dioxyde de silicium (SILICA), monoxyde de silicium, carbure de silicium (SIC) et autres. En 2019, le segment des composés de silicium devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026 En décembre 2018, JSR Corporation a introduit une nouvelle technologie de pré-lithiation pour améliorer la sécurité et la capacité des batteries lithium-ion. Cette nouvelle technologie a été présentée au salon AABC Europe, qui s’est tenu en France, du 27 au 31 janvier 2019

Sur la base de l’application de la batterie, le marché est segmenté en batterie au silicium à anode pure et batterie au siliciumX. En 2019, le segment des batteries siliconX devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026 En avril 2018, Elkem ASA a lancé de nouveaux matériaux d’anode à base de graphène pour les batteries Li-Ion qui ont 4 fois plus de capacité que l’anode traditionnelle. Le nouveau lancement a diverses applications sur le marché en raison de sa capacité élevée par rapport à l’anode traditionnelle

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en électronique, énergie et puissance, automobile et autres. En 2019, le segment automobile devrait croître au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026 En novembre 2016, California Lithium Battery, Inc. a annoncé le lancement du processus de dépôt chimique en phase vapeur à lit fluidisé à grande échelle pour la production d’un matériau d’anode composite de silicium à haute capacité pouvant être utilisé pour les batteries lithium-ion.



Analyse au niveau du pays du marché des batteries de matériaux d’anode au silicium

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial des batteries au silicium anodique, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des batteries à matériau d’anode au silicium comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Targray Group, Elkem ASA, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., JSR Corporation, Albemarle Corporation, Orange Power Ltd., BTR New Energy Material Ltd., NEXEON LTD, California Lithium Battery , Nanotek Instruments, Zeptor Corporation, OneD Material, LLC, Edgetech Industries LLC et Applied Material Solutions, Inc, entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2019, OneD Material a reçu le brevet américain n° 10 243 207 qui a aidé à produire le matériau d’anode SiNANOde à faible coût. Cela serait bénéfique pour l’entreprise car cela attirerait plus de fabricants de batteries et de clients OEM et les aiderait à obtenir plus de parts de marché.

En décembre 2018, Elkem Silicones a ouvert un nouveau centre de R&D sur son site de Saint-Fons, à Lyon, France. Ce nouveau centre de R&D est construit afin d’accompagner sa croissance mondiale avec le développement de spécialités silicones à haute valeur ajoutée

En janvier 2016, Targray s’est associé à Litarion GmbH, l’un des principaux fabricants d’électrodes pour véhicules électriques basé en Allemagne. Ce partenariat a été conclu dans le but de fournir des électrodes d’anode et de cathode enrobées aux fabricants nord-américains de batteries li-ion

En mars 2015, Targray a commencé à fournir les composants nécessaires aux supercondensateurs aux fabricants, avec les offres de matériaux pour batteries li-ion. Cette nouvelle offre de la société comprend une feuille d’aluminium, une feuille d’aluminium gravée, une feuille de nickel électrodéposée (ED), du charbon actif et des liants, qui sont essentiels pour la fabrication de condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) et de condensateurs électriques à double couche (EDLC).

En avril, XG Sciences a lancé de nouveaux matériaux d’anode à base de graphène pour les batteries Li-ion qui ont une capacité 4 fois supérieure à celle des anodes traditionnelles. Le nouveau lancement a diverses applications sur le marché en raison de sa capacité élevée par rapport à l’anode traditionnelle

L’étude de marché sur les batteries en matériau d’anode au silicium couvre une analyse complète des faits suivants:

Projections historiques et futures du marché Batterie de matériau d’anode au silicium

Catégorisation du marché des batteries en matériau d’anode au silicium pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché des batteries au silicium et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché des batteries à matériau d’anode au silicium

