Analyse du marché supra-public par part de l’industrie, fusion, acquisition, estimation de la taille, nouvelles opportunités d’investissement, statistiques, aperçu et prévisions jusqu’en 2028

La prévalence croissante de l’incontinence urinaire parmi la population gériatique et les investissements croissants des entreprises de santé dans la recherche et le développement stimulent la croissance des revenus du

La du marché supra-pubien mondial devrait atteindre 30,09 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,3% période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché supra-pubien devrait être tirée par la prévalence croissante de diverses maladies chroniques, ce qui nécessite des interventions chirurgicales utilisant le supra-pubien, et une demande croissante d’appareils en raison des avantages offerts, notamment un taux de réussite élevé dans diverses procédures cardiovasculaires telles que l’angioplastie, angiographie et septostomie par ballonnet.

Un cathéter est un tube qui est soit inséré dans le corps par une ouverture étroite, soit placé chirurgicalement à l’intérieur du corps, et est utilisé pour plusieurs fonctions telles que le drainage des fluides ou du pus qui s’est accumulé dans les cavités. Le supra-pubien peut également être connecté à des pompes à perfusion pour administrer des médicaments et une chimiothérapie aux patients atteints de cancer et de l’insuline aux patients atteints de diabète. L’augmentation de la population gériatrique mondiale, l’augmentation du taux d’incontinence urinaire et des problèmes de rétention urinaire chez les personnes âgées, et la sensibilisation croissante aux avantages du supra-pubien dans le traitement de ces affections chroniques ainsi que pour la réalisation de plusieurs tests dans les centres de diagnostic sont des facteurs qui stimulent la demande de supra-pubien. public, entraînant ainsi la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent

Edward Lifesciences Corporation, Boston Scientific Corporation, Teleflex Incorporated, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson Services, Medtronic Inc, B.Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, ConvaTec Group, Stryker Corporation, Smiths Medical Inc. ., Cardinal Health Inc., Terumo Corporation et Merit Medical Systems.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les positions financières et les défis et limites existants du marché supra-pubien.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Segmentation du marché supra-pubien basée sur les types :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Ballon

Intraveineux

Périphérique

Implantable

Surveillance de la température

Intermittent

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, USD milliards ; 2018-2028)

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée

Centres d’imagerie diagnostique

Autres utilisateurs

finaux Perspectives du type de lumen (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Simple

Double

Triple

Autres

Perspectives du type de forme (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Pigtail

Judkins Left

Judkins Right

Bypass

Ampatz

Autres

Application Outlook (Revenus, USD Billion; 2018–2028)

Cardiologie

Neurologie

Urologie

Autres

Quelques faits saillants du rapport

Par type, le segment supra-pubien intermittent représentait la plus grande part des revenus en 2020. Ce type de cathéter est généralement utilisé pour une courte période de temps après la chirurgie pour vider la vessie. Ce cathéter est également appelé «cathéter d’entrée et de sortie». L’augmentation des cas d’affections urinaires chez les femmes, l’augmentation de la population gériatrique mondiale, ainsi que le nombre croissant d’approbations de la FDA et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour les dispositifs féminins d’incontinence urinaire alimentent la croissance des revenus de ce segment.

Le cathéter est fait de chlorure de polyvinyle doux et durable, de caoutchouc et de silicone. Le matériau utilisé pour fabriquer le cathéter doit être biocompatible, antimicrobien et antisalissure. Selon le CDC, 75 % des infections urinaires acquises dans les hôpitaux sont liées à l’utilisation d’une sonde urinaire, et environ 15 à 25 % des patients hospitalisés subissent un cathétérisme. Par conséquent, les acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration de la qualité du supra-pubien pour réduire les risques d’infection et, par conséquent, stimuler l’adoption du produit.

Par application, le segment de la cardiologie représentait la plus grande part des revenus en 2020. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires entraîne le besoin de diverses chirurgies telles que l’angioplastie ou la pose d’un stent. L’utilisation de différents types de sus-pubiens en cardiologie devrait se développer dans les années à venir, car les maladies cardiovasculaires affectent des personnes de différents groupes d’âge à travers le monde. Les supra-pubiens ne sont pas seulement utilisés en chirurgie, mais aussi pour diagnostiquer des affections cardiaques telles que le calcul de la pression des cavités cardiaques ou du niveau d’oxygène dans le cœur.

Le marché supra-public en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de la présence d’un nombre significativement élevé d’entreprises de soins de santé et de l’augmentation des dépenses publiques en soins de santé. La préférence croissante pour les procédures mini-invasives soutient également la croissance des revenus du marché supra-pubien en Amérique du Nord.

En décembre 2021, le gouvernement indien a autorisé 8 autres fabricants de dispositifs médicaux dans le cadre du programme PLI à se concentrer davantage sur la réduction des importations d’entreprises étrangères et à permettre aux entreprises de fabriquer en Inde afin de réduire le coût des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux comprennent le ballon supra-pubien et les stents.

