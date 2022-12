Analyse du marché Octabin dans le segment de l’électronique, recherche et prévisions

‘ Marché mondial de l’Octabin’le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Octabin présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur Octabin. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Octabin aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’octabine était évalué à 358,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 543,20 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,35% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le Broacher PDF du rapport d'étude de marché Octabin

Définition du marché

Les octabins sont une solution d’emballage robuste qui est principalement utilisée pour le stockage et le transport de marchandises en vrac telles que les produits électriques, granulaires et autres produits en vrac. Les octabins sont fabriqués à partir de carton ondulé très résistant et cet emballage de forme octogonale se compose d’un manchon, d’une base et d’un couvercle, qui peuvent être montés manuellement. Les octabins offrent une alternative écologique et économique aux caisses en bois et en métal. Le matériau robuste mais léger diminue le poids de la charge et réduit les frais d’expédition et les émissions de carbone.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (octabins de base à écoulement libre, octabins de décharge de base, octabins auto-assemblés, octabins standard, octabins télescopiques), capacité (personnalisée, standard), utilisateur final (biens de consommation, industrie alimentaire, industrie chimique, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Smurfit Kappa (Irlande), DS Smith (Royaume-Uni), Mondi (Royaume-Uni), International Paper (États-Unis), TRICOR AG (Allemagne), Rondo Ganahl Aktiengesellschaft (Autriche), Quadwall (États-Unis), Avon Containners (Inde), Udit Packaging (Inde), PAYPER (Inde), vQm packaging (Pays-Bas), Napco National (Arabie saoudite), Klingele Group (Allemagne), DVA Group (Allemagne), Georgia-Pacific (États-Unis), Menasha Corporation (États-Unis), Rengo Co. , Ltd (Japon), WestRock Company (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Demande croissante de solutions écologiques

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché Octabin

Conducteurs

Augmentation de la demande de stockage et de transits

Les octabins sont les solutions d’ emballage en vrac en raison de cette augmentation de la demande d’octabin pour le transport et le stockage de gros volumes d’envois dans plusieurs secteurs tels que la chimie et le pétrole, l’alimentation, les services agricoles, les secteurs pharmaceutiques ont entraîné une augmentation rapide de la croissance du marché de l’octabine.

Demande croissante dans l’industrie alimentaire

La demande d’octabins augmente rapidement dans l’ensemble de l’industrie alimentaire en raison de leur légèreté, de leur rentabilité, de leur durabilité, de leur polyvalence et de leurs caractéristiques d’emballage en vrac. Le marché de l’octabine devrait être stimulé par ces facteurs. Les octabins sont principalement utilisés pour transporter et stocker des produits frais, des fruits, des légumes, des ingrédients et d’autres produits alimentaires secs. La demande croissante d’octabin dans l’industrie alimentaire devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Des opportunités

Demande croissante de solutions écologiques

Les octabins sont de plus en plus populaires parmi les industries et visent à atteindre leurs objectifs de durabilité, en raison de leur nature respectueuse de l’environnement, telles que l’imprimabilité efficace, la réutilisation, la recyclabilité et les options de fermeture sans métal. La tendance croissante des consommateurs à adopter des solutions d’emballage respectueuses de l’environnement devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché de l’octabin.

De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques et l’augmentation des nouveaux marchés émergents agiront également comme moteurs du marché et augmenteront les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Disponibilité d’alternatives

Cependant, la disponibilité de solutions d’emballage plus légères et plus petites et la présence de nombreuses autres alternatives constitueront des contraintes du marché et remettront davantage en cause la croissance du marché des octabins au cours de la période de prévision.

En outre, un coût d’emballage plus élevé que tout autre type d’ emballage alimentaire devrait entraver la croissance du marché de l’octabin au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché octabin fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’octabin, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En janvier 2022, Smurfit Kappa est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’emballage à base de papier dans le monde, qui a réalisé un investissement de plus de 33 millions de dollars au Brésil pour agrandir la capacité de son usine de Fortaleza afin de répondre à la demande croissante de produits durables et emballage innovant. L’expansion, y compris l’installation d’une nouvelle onduleuse, étendra considérablement la capacité d’emballage prêt à l’emploi de l’usine pour les consommateurs FMCG dans une gamme de secteurs, notamment les appareils électroménagers, les fruits frais et les produits pharmaceutiques.

En décembre 2021, Mondi a ouvert un nouveau laboratoire à Mondi Bupak à Ceske Budejovice qui est un laboratoire certifié ISTA. Il s’agit d’une plaque tournante pour le développement et la production d’emballages de commerce électronique et l’une de ses usines phares de solutions en carton ondulé en Europe centrale. Le laboratoire propose différents tests de performances de transport, dont les tests de certification ISTA 6 pour les emballages.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial Octabin:

Smurfit Kappa (Irlande)

DS Smith (Royaume-Uni)

Mondi (Royaume-Uni)

Papier international (États-Unis)

TRICOR SA (Allemagne)

Rondo Ganahl Aktiengesellschaft (Autriche)

Quadwall (États-Unis)

Conteneurs Avon (Inde)

Udit Packaging (Inde)

PAYPER (Inde)

Emballage vQm (Pays-Bas)

Napco National (Arabie Saoudite)

Groupe Klingele (Allemagne)

Groupe DVA (Allemagne)

Géorgie-Pacifique (États-Unis)

Menasha Corporation (États-Unis)

Rengo Co., Ltd (Japon)

WestRock Company (États-Unis)

Accédez au rapport complet

Segmentation du marché :

Le marché de l’octabin est segmenté en fonction du produit, de la capacité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Octabins de base à écoulement libre

Octabins à décharge de base

Octabins à monter soi-même

Octabins standards

Octabins télescopiques

Capacité

Personnalisé

Standard

Utilisateur final

Biens de consommation

Industrie alimentaire

Industrie chimique

Autres

Pour voir l'analyse détaillée du rapport

Analyse/aperçus régionaux du marché Octabin

Le marché de l’octabine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, capacité et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché octabin sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’octabin en termes de revenus et continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’octabin dans cette région. La région Asie-Pacifique domine le marché de l’octabin, l’Inde et la Chine ouvrant la voie en termes de croissance des nombreuses industries ainsi qu’un nombre croissant d’activités de recherche et développement dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de sa capacité à supporter les charges les plus volumineuses, de sa rentabilité et de sa polyvalence .

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d'informations, obtenez une table des matières détaillée

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Octabin?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Octabin?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Octabin?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Octabin?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Octabin auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Octabin?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

