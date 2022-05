Analyse du marché mondial du refroidissement liquide des centres de données et rapport prévisionnel

Ce rapport sur le marché 2022-2029 décrit une évaluation approfondie et une étude professionnelle sur l’état actuel et futur du marché de Ce marché à travers le monde, y compris des faits et des chiffres précieux. Ce rapport de marché fournit un aperçu complet de ce marché, y compris les définitions, la portée, le segment par type, la production et le TCAC (%) Comparaison, part, application, région, état des revenus et perspectives, capacité, état de la production et perspectives, consommation, exportation, importation , taux de croissance, moteurs du marché et opportunités, marchés/pays émergents

Le marché devrait passer d’une estimation initiale de 1,43 milliard de dollars en 2018 à environ 12,05 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 30,45 % au cours de la période de prévision 2019-2026. augmenter. Cette augmentation de la valeur marchande peut être due au besoin croissant de solutions de centres de données respectueuses de l’environnement et à leur applicabilité généralisée dans plusieurs industries.

L’augmentation de la densité des racks de serveurs est un moteur majeur du marché.

Le besoin de solutions de gestion thermique étant donné que le nombre d’appareils endommagés par la surchauffe augmente.

Besoin croissant de solutions de refroidissement rentables

Besoins croissants de solutions de centres de données respectueuses de l’environnement

Demande croissante d’alimentation et de refroidissement pour les équipements modernes

Charge thermique élevée dans de nombreux centres de données

Demande croissante pour une technologie de refroidissement liquide innovante.

Contraintes du marché :

Les exigences élevées en matière de maintenance sont l’une des contraintes du marché.

Le manque d’infrastructures spécialisées est l’une des contraintes du marché.

Green Revolution Cooling, Midas Green Technologies, LLC, Allied-Control.com, Green Data Center LLP. , Split-Desktop Systems, Silverback Data Center Solutions, CoolIT Systems, Inc., Condair Group, Coolcentric. , Dynatron Corporation, ALFA LAVAL, Mitsubishi Electric Corporation IBM Corporation, etc.

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Avec solution de refroidissement liquide

refroidissement liquide indirect

Base de crémaillère

Basé sur les lignes

refroidissement liquide direct

Monophasé

biphasé

Par prestation

Conception & conseil

Installation et déploiement

Assistance et entretien

Par type de centre de données

Grosse affaire

PME

PME

Direction verticale

Banque

Services financiers et assurance

Informatique et Télécom

Gouvernement et défense

Health care

Research and academia

retail

energy

Manufacturing

others

By product type

Modular liquid cooling unit

Door unit

Integrated rack-based liquid cooling

Liquid cooling / heat exchanger for hotspots

Liquid cooling attached to the device

By geography

North America We Canada Mexico

South America Brazil Argentina Other parts of South America

Europe Germany France England Italy Spain Russia Turkey Belgium Netherlands Other Europe

Asia Pacific Japan China Korea India Australia Singapore Malaysia Indonesia sea ​​bream Philippines Other Asia Pacific

Middle East and Africa South Africa Egypt Saudi Arabia United Arab Emirates Israel Middle East and other parts of Africa



Strategic points covered in the table of contents of the liquid cooling market in global data centers:

Chapter 1: Introduction, Market Driving Scope of Product Research and Research Data Center Liquid Cooling Market

Chapter 2: Exclusive Summary – Basic information on the liquid cooling market in data centers.

Chapter 3: Displaying Market Dynamics-Float Zone Silicon Driving Factors, Trends, and Challenges

Chapter 4: Presenting Liquid Cooling Market Factor Analysis in Data Centers Five Powers, Supply / Value Chain, PESTEL Analysis, Market Entropy, Patent / Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final, région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants sur le marché du refroidissement liquide des centres de données comprenant le paysage concurrentiel, l’analyse des groupes de pairs, la matrice BCG et le profil de l’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer les marchés par segment, pays et fabricant avec la part des revenus et les ventes par grand pays dans ces différentes régions.

Chapitres 8 et 9 : Affichage des annexes, des méthodologies et des sources de données

L’analyse régionale des principaux producteurs et consommateurs se concentre sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés suivantes :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est et plus encore.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains et plus encore.

Scénario Covid-19 :

La pandémie de Covid-19 a adopté une stratégie de « travail à domicile » dans l’organisation, augmentant le besoin d’authentification passive. De nombreuses organisations ont connu des vulnérabilités de processus et de sécurité dans les environnements de travail à distance à mesure que les cyberattaques se multiplient.

De plus, les cybermenaces, les vols de données et les attaques de phishing ont augmenté dans le monde entier pendant la pandémie. Cela a augmenté la mise en œuvre de technologies d’authentification passive avancées.

De nombreux acteurs du marché annoncent des technologies d’authentification avancées et identifient des facteurs de validation qui offrent aux utilisateurs une facilité d’utilisation et une commodité.

Principaux moteurs du rapport : –

Ce rapport décrit le modèle de positionnement de la marque et comment établir un avantage concurrentiel dans l’esprit des clients sur le marché.

Découvrez le modèle de résonance de la marque, qui décrit comment tirer parti de votre avantage concurrentiel et établir des relations de fidélité solides et positives avec les clients de votre marque.

Il décrit également un modèle de chaîne de valeur de marque qui montre comment suivre le processus de création de valeur et mieux comprendre l’impact économique des dépenses et des investissements marketing pour créer des clients fidèles et des marques fortes.

