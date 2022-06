Analyse du marché mondial du marché des drogues psychédéliques et prévisions jusqu’en 2031

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques extraits de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles.

Le marché mondial des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 401,95 USD. millions d’ici 2029 contre 2 386,72 millions USD en 2021.

Portée du marché mondial des drogues psychédéliques

Le marché mondial des médicaments psychédéliques est segmenté en source, type, médicament, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La source

Synthétique

Naturelle

Sur la base de la source, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Cône

Empathogènes

Dissociatifs

Les autres

Sur la base du type, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres.

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Les autres

Sur la base des drogues, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

Application

narcolepsie ,

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des médicaments psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Analyse régionale / aperçu du marché des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché des drogues psychédéliques en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte prévalence de troubles mentaux dans la région et au développement rapide de la recherche qui stimule le marché

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments psychédéliques

Le paysage concurrentiel du marché des drogues psychédéliques fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des drogues psychédéliques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des drogues psychédéliques sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, entre autres.

