Analyse du marché mondial du cannabis médical en Europe 2022 par acteurs clés, part, revenus, tendances, taille des organisations

Le rapport d’analyse du marché du cannabis médical Universal Europe est généré de manière à faciliter la lecture du rapport et à faciliter l’absorption par les responsables des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Ce rapport comprend des études de marché exploitables et est également éducatif et divertissant. Le rapport de marché varié et approfondi aide les entreprises à obtenir une perspective axée sur les données sur les sujets qui façonnent les industries et les zones géographiques. Les informations sur le marché sont rendues plus accessibles aux clients à l’aide de ce rapport. Le document de marché attrayant sur le cannabis médical en Europe rassemble et analyse très efficacement des données sur les clients, les concurrents, les distributeurs et d’autres facteurs et forces sur le marché

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-medical-cannabis-market

Analyse et taille du marché mondial du cannabis médical en Europe

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 24,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 19 153 USD.13 millions d’ici 2028. L’augmentation de l’usage médical et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le cannabis médical en Europe :

Tilray, Elixinol Europe Limited, Medical Marijuana, Inc., Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’ORÉAL), ENDOCA, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc, Althea Company Pty Ltd (filiale du groupe Althea)

….

Un rapport sur le marché du cannabis médical influent en Europe utilise les graphiques et les tableaux de manière très appropriée pour le rendre plus intéressant visuellement. C’est le meilleur moyen pour les utilisateurs de comprendre le client et ainsi d’augmenter sa satisfaction en répondant aux besoins et aux attentes. Cela aide également à voir quels facteurs influencent l’entreprise, où se situe la marque et à connaître la situation du marché avant le lancement d’un produit. Une fois que toutes les analyses et études de marché sont faites, il est temps de les présenter efficacement, afin d’embarquer tout le monde et de prendre les bonnes décisions pour la stratégie commerciale, le rapport d’étude de marché tel que Europe Medical Cannabis est l’allié clé en la matière.

Segmentation du marché du cannabis médical en Europe :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique), espèce (sativa, hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigérol (CBG), Cannabinol, Autres), Application (Gestion de la douleur, Anxiété, Spasmes musculaires, Nausée, Perte d’appétit, Cancer, Arthrite , maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres), voie d’administration (solutions orales et capsules, tabagisme, topiques, vaporisateurs, autres), utilisateur final (établissements de soins à domicile, Centres hospitaliers et de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres), canal de distribution (B2C,B2B)

Rapport complet (table des matières complète, tableaux et figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-medical-cannabis-market

+Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Europe Medical Cannabis fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Étendue du marché du cannabis médical et taille du marché

Le marché du cannabis médical est classé en huit segments notables basés sur le produit, la source, l’espèce, les dérivés, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du cannabis médical est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres. En 2021, le segment pétrolier devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché du cannabis médical est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride. En 2021, le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de l’utilisation médicale du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de produits à base de marijuana médicale sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché du cannabis médical est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres. En 2021, le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des activités de R&D.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est segmenté en solutions orales et capsules, cigarettes, vaporisateurs, topiques et autres. En 2021, le segment des solutions orales et des capsules devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cannabis médical est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.

Lisez l’index détaillé de l’étude de recherche complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-medical-cannabis-market

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché européen du cannabis médical

Combien de revenus le marché européen du cannabis médical générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché européen du cannabis médical?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global du cannabis médical en Europe?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché européen du cannabis médical?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché européen du cannabis médical pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché européen du cannabis médical?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché européen du cannabis médical ?

Merci de votre intérêt pour la publication Europe Medical Cannabis Market ; vous pouvez également obtenir un chapitre individuel ou un rapport régional ou national sur les États-Unis, le CCG, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’APAC ou le LATAM.