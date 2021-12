Analyse du marché mondial des systèmes d’automatisation des bâtiments des principaux facteurs de croissance et statistiques de revenus

Dans ce rapport, les stratégies des concurrents sont également analysées en fonction de leurs développements récents, des lancements de nouveaux produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions, ce qui permet de deviner la portée de l’amélioration pour l’entreprise cliente. Aucune pierre n’est négligée lors de l’analyse du marché et de la préparation de ce rapport d’étude de marché sous une forme présentable pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ce rapport de marché est global et orienté objet qui a été planifié en regroupant une expérience industrielle admirable, des solutions inventives, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus modernes.

Le marché des systèmes d’automatisation des bâtiments devrait connaître une croissance du marché à un taux de 15,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des systèmes d’automatisation des bâtiments fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les stratégies des concurrents analysées ici incluent généralement les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur le marché.

Segmentation clé du marché :

Sur la base de l’offre, le marché des systèmes d’automatisation des bâtiments est segmenté en systèmes de gestion des installations, contrôles de sécurité et d’accès, et systèmes de protection contre les incendies, logiciels de gestion de l’énergie des bâtiments, services de base, etc.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes d’automatisation du bâtiment est segmenté en immeubles résidentiels, commerciaux, de bureaux, bâtiments de vente au détail et de rassemblement public, hôpitaux et établissements de santé, aéroports et gares, industriels.

Sur la base de la technologie de communication, le marché des systèmes d’automatisation du bâtiment est segmenté en technologie filaire et technologie sans fil

Grandes régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

**Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

**Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Acteurs clés du marché :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des systèmes d’automatisation des bâtiments sont Siemens, Schneider Electric, Johnson & Johnson Private Limited, Honeywell International Inc., ABB, Carel Industries SpA, Carrier., Crestron Electronics, Inc., Larsen & Toubro Limited., Raytheon Technologies Corporation, Robert Bosch GmbH, Legrand, Hubbell., Ingersoll Rand, Lutron Electronics Co., Inc, BuildingIQ, Google Nest, KMC Controls., General Electric Company, Mitsubishi Electric Corporation, Cisco Systems Inc., Koninklijke Philips NV, Lennox International , Rheem Manufacturing Company., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Le rapport complet comprend

Résumé

Structure du rapport

Caractéristiques du marché des systèmes d’automatisation du bâtiment

Analyse des produits du marché des systèmes d’automatisation du bâtiment

Chaîne d’approvisionnement du marché des systèmes d’automatisation du bâtiment

…..

Fusions et acquisitions clés sur le marché des systèmes d’automatisation du bâtiment

Contexte du marché : marché des systèmes d’automatisation du bâtiment

Recommandations

appendice

Droits d’auteur et clause de non-responsabilité

Pour consulter la table des matières complète, cliquez ici : @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-building-automation-system-market

