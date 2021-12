Analyse du marché mondial des produits de comblement des lèvres 2021 par régions, perspectives, stratégies de paysage concurrentiel et prévisions 2028

Le marché des remplisseurs de lèvres devrait croître à 7,25% pour 2020-2027 avec des facteurs tels que des règles et réglementations strictes concernant la chirurgie , des coûts de chirurgie élevés et des dispositifs chirurgicaux ainsi que des effets secondaires associés à la procédure de remplissage des lèvres qui entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Le marché des produits de comblement des lèvres a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies en développement d’Asie-Pacifique. Le nombre croissant d’activités touristiques ainsi que les progrès technologiques qui contribueront à stimuler la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Allergan

Galderma

Laboratoire Vivacy SAS

PRODUITS PHARMACEUTIQUES MERZ

Laboratoires Bioha

DR. Korman.

Dr.TWL Dermaceuticals

Anika Therapeutics, Inc.

Esthétique Zimmer

téoxane

Bohus BioTech AB

Aquamide.

Adoderm GmbH

Société des sciences de la vie d’Integra

Sinclair Pharma

Suneva Médical.

Segmentation du marché :

Marché mondial des produits de comblement des lèvres par type de produit (produits de comblement des lèvres à l’acide hyaluronique, produits de comblement des lèvres à l’acide poly-L-lactique, injection de graisse ou lipoinjection, injections de collagène pour les lèvres, autres), utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques en cabinet, spas / Cliniques de beauté), type (augmentation temporaire et permanente des lèvres), canal de distribution (pharmacies hospitalières, cliniques, pharmacies de détail, pharmacies, pharmacies en ligne, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne , Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud , Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions du marché jusqu’en 2027

Portée du marché des produits de comblement des lèvres

Le marché des produits de comblement des lèvres est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des produits de comblement des lèvres sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation ultérieure. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques en cabinet, spas/cliniques de beauté. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits de comblement des lèvres à l’acide hyaluronique, produits de comblement des lèvres à l’acide poly-l-lactique, injection de graisse ou lipoinjection, injections de collagène pour les lèvres et autres. Sur la base du type, le marché est segmenté en augmentation temporaire et permanente des lèvres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, cliniques, pharmacies de détail, pharmacies, pharmacies en ligne et autres.

Le remplissage des lèvres est un type de traitement qui utilise des agents de remplissage tels que l’acide hyaluronique, la graisse ou les implants pour améliorer la plénitude des lèvres par l’élargissement. Parmi tous les autres types de traitements d’augmentation des lèvres, les produits de comblement des lèvres ont acquis une énorme popularité car ils peuvent être utilisés de manière pratique à des tarifs peu coûteux dans les hôpitaux locaux ou les cliniques ambulatoires.

