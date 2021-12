Analyse du marché mondial des plates-formes de santé mobiles 2021 par l’impact de COVID-19 sur la taille, la part, l’activité et la croissance | Cisco, SAMSUNG, OMRON, Koninklijke Philips NV, Fitbit, Inc., ResMed, Medtronic, Nokia, Apple Inc.

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial des plateformes mobiles de santédes informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport Global Mobile Health Platforms est un rapport d’étude de marché supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les entreprises peuvent obtenir une connaissance et une expertise inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés pertinents à l’aide de ce rapport d’étude de marché. Ce rapport est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Le marché mondial des plateformes de santé mobiles devrait passer de sa valeur initiale estimée de 30,80 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 270,45 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 31,20% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la sensibilisation croissante de la population aux avantages et aux innovations dans l’offre de produits.

Facteurs de marché:

Augmentation de la prévalence et de l’adoption des appareils intelligents tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Accroître la sensibilisation aux avantages de l’adoption de la gestion et des services de soins de santé mobiles ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les inquiétudes concernant la sécurité des données et les cas de vol de données empêchent le marché de croître

Manque de confiance et de promotion de la part des médecins et médecins ; ce facteur devrait agir comme un frein à la croissance du marché

Selon ce rapport, le marché mondial des plates-formes de santé mobiles passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2020 à 2027. Le marché des plates-formes de santé mobiles comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie des plates-formes de santé mobiles. La taille du marché mondial des plates-formes de santé mobiles augmentera modérément en fonction des nouveaux développements des plates-formes de santé mobiles et de l’impact de COVID19 au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Les segments et la sous-section du marché des plates-formes mobiles de santé sont présentés ci-dessous :

Par type de service (services de surveillance, services de diagnostic, services de traitement, solutions de bien-être et de remise en forme, autres)

Par type d’appareil (moniteurs corporels et de température, moniteurs de glycémie, moniteurs cardiaques, moniteurs respiratoires, dispositifs de surveillance à distance des patients, moniteurs hémodynamiques, moniteurs neurologiques, autres)

Par partie prenante (fournisseurs de soins de santé, fournisseurs d’applications/de contenu, opérateurs de téléphonie mobile, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des plates-formes mobiles de santé est :

Cisco

SAMSUNG

Capsule Technologies, Inc.

OMRON Corporation

Koninklijke Philips NV

Fitbit, Inc.

ResMed

Medtronic

Johnson & Johnson Services, Inc

athenahealth, Inc.

Cerner Corporation

Apple Inc.

Nokia

……

Segmentation de la taille du marché par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des plates-formes mobiles de santé :

Chapitre 1 : Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des plateformes mobiles de santé

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché des plateformes mobiles de santé.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des plates-formes mobiles de santé

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché des plates-formes de santé mobiles Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des plates-formes de santé mobiles qui se compose de son paysage concurrentiel, de l’analyse des groupes de pairs, de la matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des plateformes de santé mobiles est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

