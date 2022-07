Analyse du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 7,40 % prévu d’ici 2029

Selon l’OMS, le fardeau des maladies non transmissibles est le plus élevé dans la région Europe et devrait augmenter à un rythme élevé à l’avenir. Plus de 1 079 720 blessés de la route ont été signalés en 2015, selon le rapport annuel 2017 de l’Observatoire européen de la sécurité routière. Le besoin d’outils chirurgicaux dans la région augmente à mesure que le nombre d’interventions chirurgicales augmente. L’une des principales raisons de stimuler le marché en Asie-Pacifique est la population âgée croissante.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des instruments chirurgicaux portatifs, qui s’élevait à 5,08 milliards USD en 2021, atteindrait 8,99 milliards USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire. Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global -marché-instruments-chirurgicaux-portatifs Un ensemble habile d’analystes, de statisticiens, d’experts en recherche, de prévisionnistes et d’économistes travaille avec soin pour élaborer un rapport d’étude de marché sur les instruments chirurgicaux portatifs pour les entreprises à la recherche d’une croissance potentielle. Le rapport contient des paramètres de marché qui incluent principalement les dernières tendances, la segmentation du marché, l’ouverture de nouveaux marchés, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport d’étude de marché donne des informations sur l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. L’analyse du marché des instruments chirurgicaux portatifs aide les entreprises à planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing. Le rapport d’étude de marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille et la part de marché du marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements essentiels requis dans les futurs produits. Celui-ci est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert cet objectif et donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Les données incluses dans le rapport gagnant Instruments chirurgicaux portables non seulement aident à planifier plus efficacement la stratégie d’investissement, de publicité, de promotion, de marketing et de vente, mais aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.



Résumé des points clés du rapport sur le marché : Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des instruments chirurgicaux portatifs dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années Raisons d’obtenir ce rapport : Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hand-held-surgical-instruments-market Dynamique du marché des instruments chirurgicaux portatifs Conducteurs Présence croissante de maladies chroniques Selon la Fédération mondiale de neurologie, 12 patients sur 100 meurent des suites de maladies neurologiques. Les maladies cardiovasculaires entraînent également une augmentation du nombre de chirurgies cardiaques. Par exemple, le pontage coronarien (CABG) est une chirurgie courante pour débloquer l’artère coronaire. L’augmentation du fardeau de ces maladies a entraîné une croissance des thérapies et des traitements, entraînant ainsi une augmentation de la demande d’instruments chirurgicaux portatifs. Développements techniques conduisant à des produits L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, l’augmentation de la demande d’interventions esthétiques et l’augmentation rapide de la population âgée sont autant d’éléments innovants. La Société internationale de chirurgie plastique esthétique (ISAPS) a réalisé une enquête qui a révélé que les traitements chirurgicaux ont augmenté d’un million de 2014 à 2015, les Américains dépensant plus de 15 milliards de dollars en procédures esthétiques. Les chirurgiens sont susceptibles de bénéficier des avancées technologiques dans les domaines de la conception et de l’interaction. L’ensemble du marché des équipements chirurgicaux portatifs devrait bénéficier de conceptions compactes, d’appareils portables et de la disponibilité du mode d’aspiration. Augmentation du nombre de chirurgies Le besoin de procédures esthétiques stimulera la croissance de l’activité des outils chirurgicaux portatifs au cours des prochaines années. En outre, dans les années à venir, l’expansion rapide de la population âgée contribuera de manière significative aux revenus globaux du marché. De plus, les avancées dans la conception des instruments et la conception des interfaces aideront les médecins à tirer le meilleur parti de leurs gadgets, ce qui stimulera la croissance du marché. Augmentation de la prévalence des chirurgies esthétiques L’un des premiers facteurs de croissance du marché des instruments chirurgicaux portables est l’augmentation des taux de maladies neurologiques. D’autres variables indirectes de croissance du marché comprennent l’augmentation des dépenses en opérations de recherche et développement pour le développement de produits et l’augmentation du revenu personnel disponible. Le marché est également en hausse en raison d’une augmentation des activités visant l’éducation des femmes et d’une plus grande sensibilisation à la santé des femmes. Opportunités Les interventions chirurgicales sont pratiquées en grand nombre dans le monde entier. Selon les conférences internationales OMICS, environ 234 millions d’interventions chirurgicales ont été réalisées en 2015. Un autre élément qui stimulera probablement l’industrie au cours des prochaines années est celui-ci. L’augmentation du nombre d’accidents de véhicules, en particulier dans les pays en développement, combinée au vieillissement de la population créerait des possibilités de développement rentables pour le marché des instruments chirurgicaux portatifs. Des initiatives accrues pour l’éducation des femmes et une sensibilisation accrue à la santé des femmes stimulent la croissance du marché. Contraintes/Défis En outre, une augmentation de l’incidence des accidents de la circulation est un facteur de rendu majeur. Le nombre croissant de traitements chirurgicaux mini-invasifs et non invasifs, d’autre part, devrait étouffer l’expansion du marché. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs sont : Johnson et Johnson Private Limited (États-Unis)

BD (États-Unis)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

Hill-Rom Services Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Swann-Morton Ltd. (États-Unis)

Kai Industries Co., Ltd. (Japon)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Groupe KLS Martin (Allemagne)

SteriLance Medical (Suzhou) Inc. (Chine)

Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd (Chine)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Smith & Nephew (États-Unis)

Aspen Surgical (États-Unis)

CooperSurgical Inc. (États-Unis)

Thompson Surgical Instruments Inc. (États-Unis) Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs Aperçu du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs

Concurrence mondiale sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs par les fabricants

Capacité mondiale des instruments chirurgicaux portatifs, production, revenus (valeur) par région

Fourniture mondiale d’instruments chirurgicaux portatifs (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’instruments chirurgicaux portatifs, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux d’instruments chirurgicaux portatifs

Analyse des coûts de fabrication des instruments chirurgicaux portatifs

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

