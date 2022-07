Analyse du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 10,20 % prévu d’ici 2029

À l’avenir, le marché mondial des équipements de séchage et de séchage de la marijuana devrait croître rapidement, principalement dans les pays émergents. L’acceptabilité croissante de la marijuana médicale est la principale raison de la croissance du marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana. Les composés de la marijuana sont utilisés pour traiter une variété de maladies et de troubles médicaux. La marijuana médicale est identique à la marijuana récréative, mais elle n’est prescrite que pour des raisons médicales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana, qui était de millions de dollars en 2021, atteindrait 162,08 millions de dollars d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les équipements de séchage et de durcissement de la marijuana contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille et la part de marché du marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements essentiels requis dans les futurs produits. Celui-ci est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert cet objectif et donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Les données incluses dans le rapport gagnant Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana non seulement aident à planifier plus efficacement la stratégie d’investissement, de publicité, de promotion, de marketing et de vente, mais aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.

Le meilleur rapport d’étude de marché sur les équipements de séchage et de durcissement de la marijuana agit comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché en évolution d’aujourd’hui et c’est pourquoi ce rapport est généré. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également examinés dans ce rapport d’activité. Le rapport contient une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et fournit également des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant l’industrie. Les données et les informations du rapport d’activité Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana aident non seulement les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana sont :

Systèmes de séchage Cann, LLC (États-Unis)

Darwin Chambers (États-Unis)

Environnements Contrôlés Limitée (Canada)

Autocure (États-Unis)

YOFUMO TECHNOLOGIES (ÉTATS-UNIS)

Dhydra Technologies (Canada)

EnWave Corporation (Canada)

Solutions de séchage HARTER (Allemagne)

PROTEIN SOLUTIONS GROUP (ÉTATS-UNIS)

Tikoun Olam (Israël)

Canopy Growth Corporation (Canada)

Aphria, Inc. (Canada)

Organigram Holdings, Inc. (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

Le Groupe Cronos (Canada)

Maricann Inc. (Canada)

Tilray Brands Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Conducteurs

Nombre croissant de pays légalisant le cannabis à des fins médicales et récréatives

La demande d’équipements de séchage et d’affinage est alimentée par l’essor de l’industrie de la production de cannabis. La principale tendance de l’industrie du marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana a été l’augmentation des dépenses de recherche et développement pour le développement d’équipements.

Légalisation généralisée du chanvre

La demande mondiale de cannabis devrait augmenter, entraînant de nouvelles perspectives économiques et des investissements dans la construction d’installations de culture et de biens d’équipement pour le séchage et l’affinage du cannabis. La demande d’équipement technologiquement amélioré pouvant accélérer le processus de séchage devrait augmenter à mesure que la demande de marijuana forte et de haute qualité augmente.

Augmentation de la consommation de cannabis à des fins médicales

La popularité croissante de la culture du cannabis est susceptible d’augmenter la demande pour ces équipements, qui se déclinent en diverses technologies. De plus, la demande croissante des consommateurs pour du cannabis de haute qualité avec une faible teneur en humidité, une odeur moins désagréable et une augmentation des composants actifs soutiendrait l’expansion du marché.

Opportunités

La légalisation du cannabis à des fins récréatives, une augmentation de la consommation de chanvre et un désir croissant de produits comestibles à base de marijuana contribuent tous à l’important besoin du Canada en équipement de séchage et de séchage. De plus, les entreprises productrices de mauvaises herbes telles qu’Aurora Cannabis et Canopy Growth envisagent d’étendre leur capacité de croissance, ce qui contribuera à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Le séchage et le curing de la marijuana sont une étape importante après la récolte, car ils ont un impact important sur le goût et la qualité globale de la récolte. De plus, le marché mondial des équipements de séchage et de séchage de la marijuana est stimulé par des méthodes de contrôle de qualité strictes pendant la culture du cannabis. Cependant, les coûts de démarrage élevés des équipements de séchage et de séchage de la marijuana pourraient limiter la croissance future du marché mondial.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Aperçu du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Concurrence mondiale sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana par les fabricants

Capacité mondiale de l’équipement de séchage et de durcissement de la marijuana, production, revenus (valeur) par région

Fourniture mondiale d’équipements de séchage et de durcissement de la marijuana (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’équipements de séchage et de durcissement de la marijuana, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Analyse des coûts de fabrication de l’équipement de séchage et de durcissement de la marijuana

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

