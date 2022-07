Analyse du marché mondial de la thérapie numérique (DTx) en Amérique du Nord 2022 par acteurs clés, part, revenus, tendances,

Une étude sur le marché de l’industrie de la thérapie numérique (DTx) en Amérique du Nord La vue d’ensemble est effectuée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. Le rapport sur le marché de l’industrie de la thérapie numérique en Amérique du Nord (DTx) a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. De plus, le rapport sur le marché de l’industrie de la thérapie numérique en Amérique du Nord (DTx) contient des données importantes, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus pertinent, exclusif et louable formulé en se concentrant sur des besoins commerciaux précis. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, et paysage concurrentiel. Pour obtenir des informations significatives sur le marché et prospérer sur ce marché concurrentiel, un rapport d’étude de marché de classe mondiale sur l’industrie de la thérapie numérique en Amérique du Nord (DTx) joue un rôle clé.

Le marché nord-américain de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait ed pour atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la sensibilisation croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx).

Amérique du Nord Les thérapies numériques (DTx) offrent des interventions thérapeutiques directement aux patients à l’aide d’un logiciel d’évaluation à distance fondé sur des données probantes pour traiter, gérer et prévenir un large éventail de troubles comportementaux, mentaux et physiques. Ils sont utilisés seuls ou mélangés avec des médicaments, des dispositifs ou d’autres thérapies pour optimiser les soins aux patients et les résultats de santé. Accroître l’accès à distance à des thérapies cliniquement testées comme sûres et efficaces est l’une des propriétés de la thérapeutique numérique (DTx) pendant le traitement.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché de la thérapie numérique en Amérique du Nord (DTx)

Le marché nord-américain de la thérapie numérique (DTx) est classé en quatre segments basés sur le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services. En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents augmente.

Sur la base des applications, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement/aux soins devrait dominer car il fournit un bon traitement et améliore le style de vie des personnes.

Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel. En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché puisque de nombreuses personnes acceptent individuellement la plate-forme de santé numérique et la préfèrent dans la situation de pandémie.

Sur la base du canal de vente, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont principalement préférés directement aux clients.

