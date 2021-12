Analyse du marché mondial de la robotique automobile jusqu’en 2028| Meilleurs joueurs – ABB Ltd., Comau SpA, DENSO WAVE INCORPORATED, Fanuc Corporation, Kawasaki Heavy Industries

La nature hautement dynamique de l’industrie automobile, ainsi que l’exigence croissante d’une extrême flexibilité de la part des constructeurs automobiles, sont la principale raison de l’adoption de la robotique automobile à l’échelle mondiale.

Les principaux acteurs du marché de la robotique automobile sont :

ABB SA

Comau SpA

DENSO WAVE INCORPORÉ

Société Fanuc

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kuka AG

Nachi-Fujikoshi Corp.

Rockwell Automation, Inc.

Seiko Epson Corporation

Société électrique de Yaskawa

Marché mondial de la robotique automobile : applications et types

Impact Covid-19 et analyse globale – par type (articulé, cartésien, SCARA, cylindrique) ; Composant (contrôleur, bras robotique, effecteur terminal, capteurs, entraînement) ; Application (Soudage, Peinture, Découpe, Manutention).

Points clés de l’analyse géographique :

Données et informations sur la consommation dans chaque région

L’augmentation estimée du taux de consommation

Croissance proposée de la part de marché pour chaque région

Contribution géographique au revenu du marché

Taux de croissance attendus des marchés régionaux

Portée du marché

L’« Analyse du marché mondial de la robotique automobile jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la robotique automobile avec une segmentation détaillée du marché par type, composant, application et géographie.

