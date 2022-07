Analyse du marché mondial de la plate-forme de science des données Analyse des tendances actuelles et projections futures avec les principaux acteurs clés

Ce rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de ce rapport.

Les attributs saillants utilisés lors de la rédaction de ce rapport d’étude de marché incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, le modernisme, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Il s’agit d’une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. De plus, les entreprises peuvent tirer pleinement parti de ces informations pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Ce rapport d’étude de marché contient des informations vastes et complètes sur le marché, basées sur l’intelligence économique.

L’augmentation de la nécessité d’extraire des informations approfondies à partir de données volumineuses, l’adoption croissante de solutions basées sur le cloud par les petites et moyennes entreprises et la prévalence croissante de la numérisation, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des plates-formes de science des données. . Data Bridge Market Research analyse que le marché des plateformes de science des données affichera un TCAC de 29,98 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que le marché des plateformes de science des données atteindrait une valeur marchande de 392,98 milliards de dollars d’ici 2028.

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des plates-formes de science des données sont Oracle., VMware Inc., Google LLC, IBM, Microsoft, Domino Data Lab, Inc., DataRobot, Inc., Wolfram Alpha LLC, Anaconda Inc., Dataiku., Bridgei2i Analytics, Feature Labs, Inc., Datarpm, Rexer Analytics., Civis Analytics, Sense, Inc., Alteryx, Inc., Rapidminer, Inc., Snowflake Inc., MeritB2B., Cazena Inc. et Teradata., entre autres et des acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Source de données et méthodologie de recherche :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, GCC par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Face aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché de la plate-forme de science des données discute et met en lumière :

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment le marché mondial de la plateforme de science des données devrait changer.

– Où se dirige l’industrie de la plate-forme de science des données et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, DBMR s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises de la plate-forme de science des données et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment Data Science Platform Company dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Segmentation clé du marché

Par type de composant, le marché des plates-formes de science des données est segmenté en plate-forme et services. Le segment des services a été subdivisé en services gérés et services professionnels. Le segment des services professionnels a été subdivisé en formation et conseil, intégration et déploiement et support et maintenance.

Basé sur la division des fonctions, le marché des plates-formes de science des données est segmenté en marketing, ventes, logistique, finance et comptabilité, support client, opérations commerciales et autres.

Basé sur le modèle de déploiement, le marché des plates-formes de science des données est segmenté en sur site et basé sur le cloud.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché des plateformes de science des données est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Sur la base de l’application de l’utilisateur final, le marché des plates-formes de science des données est segmenté dans les secteurs suivants: banque, services financiers et assurance (BFSI), télécommunications et informatique, vente au détail et commerce électronique, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, énergie et services publics, médias et divertissement, transport et logistique, gouvernement et autres.

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique 2 . Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer Amélioration des connaissances de l’industrie Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance éclairée. Construire une vision technique Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. 11 . En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

