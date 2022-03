Analyse du marché LiDAR, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions d’ici 2029

Une étude de marché LiDAR influente comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

On estime que le marché LiDAR atteindra une valeur de 14 810,94 millions USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 25,00 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur LiDAR fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le LiDAR est une sorte de détection et de télémétrie de la lumière ou de détection et de télémétrie par imagerie laser. La technologie LiDAR est une télédétection dans laquelle la lumière est utilisée sous forme de laser pour évaluer des distances variables à la terre. LiDAR est considéré comme une combinaison de numérisation 3D et de numérisation laser, il est donc également connu sous le nom de numérisation laser 3D.

La forte adoption des systèmes LiDAR dans les drones devrait influencer la croissance du marché LiDAR au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, l’augmentation de l’adoption du LiDAR dans les applications d’ingénierie et de construction et l’émergence du LiDAR 4D devraient également favoriser la croissance. du marché LiDAR. De plus, les réglementations faciles liées à l’utilisation de drones commerciaux dans différentes applications et l’utilisation croissante du LiDAR dans les applications de système d’information géographique (SIG) devraient également avoir un impact positif sur la croissance du marché. En outre, l’investissement élevé dans les startups LiDAR par les géants de l’automobile devrait également agir comme un moteur de croissance actif vers la croissance du marché LiDAR.

Cependant, la disponibilité facile de systèmes photogrammétriques légers et à faible coût ainsi que diverses menaces pour la sécurité liées aux drones et aux voitures autonomes devraient constituer les principales restrictions à la croissance du LiDAR au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus, alors que le coût élevé du LiDAR et la disponibilité insuffisante des données géospatiales peuvent remettre en cause la croissance du marché LiDAR au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

De même, les changements technologiques rapides avec l’adoption de l’état solide, des MEMS, du LiDAR flash et d’autres technologies LiDAR et le développement élevé de meilleures solutions géospatiales utilisant la fusion de capteurs devraient offrir de nombreuses nouvelles opportunités qui conduiront à la croissance du marché LiDAR. dans la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée et segmentation du marché LiDAR:

Le marché LiDAR est segmenté en fonction du composant, de la technologie, du type, du type d’installation, de la gamme, du service, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur les composants, le marché LiDAR est segmenté en scanners laser, systèmes de navigation et de positionnement et autres. Les systèmes de navigation et de positionnement ont en outre été segmentés en système de positionnement global (GPS) et unité de mesure inertielle (IMU). D’autres ont été segmentés en caméra, horloge de haute précision et autres accessoires.

Sur la base de la technologie, le marché LiDAR est segmenté en LiDAR 2D, LiDAR 3D et LiDAR 4D.

Sur la base du type, le marché LiDAR est segmenté en mécanique et à semi-conducteurs.

En fonction du type d’installation, le marché LiDAR est segmenté en LiDAR aéroporté et LiDAR au sol. Le LiDAR aéroporté a en outre été segmenté en LiDAR bathymétrique et topographique. Le LiDAR au sol a ensuite été segmenté en LiDAR mobile et LiDAR statique.

Le segment de gamme du marché LiDAR est segmenté en court, moyen et long.

Sur la base du service, le marché LiDAR est segmenté en traitement de données LiDAR, levés aériens, gestion des actifs, service SIG, levés au sol, cartographie et modélisation et autres. Le traitement des données LiDAR a en outre été segmenté en acquisition de données, classification de nuages ​​de points et visualisation 3D.

Basé sur l’application, le marché LiDAR est segmenté en cartographie des corridors, ingénierie, environnement, ADAS et voitures sans conducteur, exploration, planification urbaine, cartographie et météorologie. La cartographie des corridors a en outre été segmentée en routes, voies ferrées et autres. L’environnement a en outre été segmenté en gestion forestière, gestion du littoral, modélisation de la pollution, agriculture, parc éolien et foresterie de précision. L’exploration a en outre été segmentée en pétrole et gaz et exploitation minière.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché LiDAR est segmenté en défense et aérospatiale, génie civil, archéologie, foresterie et agriculture, industrie minière et transport.

Analyse au niveau du pays du marché LiDAR

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial LiDAR, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché LiDAR comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du LiDAR sont Trimble Inc., Leica Geosystems AG, Teledyne Optech, FARO, SICK AG, Quantum Spatial, SureStar, Velodyne Lidar, Inc., YELLOWSCAN, GeoKno, Phoenix LiDAR Systems, LeddarTech Inc., Quanergy Systems, Inc., Innoviz Technologies Ltd., ZX Lidars, Vaisala, Waymo LLC, Valeo, Lumibird Canada et Ouster, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’étude de marché LiDAR couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché LiDAR

Catégorisation du marché LiDAR pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché LiDAR et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché LiDAR

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

