Analyse du marché Ice Lolly, taille, part, scénario actuel et prévisions futures

Le rapport d’analyse du marché Ice Lollies fournit une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans un cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de la taille du marché, du taux de croissance et de l’attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures décisions de stratégie commerciale. Les rapports sur le marché des sucettes glacées incluent des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes.

Data Bridge Market Research estime que le marché des sucettes glacées était évalué à 62,8 milliards de dollars en 2021 et atteindra 107,5 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,95 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

définition du marché

Les sucettes glacées, également appelées sucettes glacées ou sucettes glacées, sont des grignotines surgelées à base de lait aromatisé aux fruits ou d’eau vendues en bâtonnets ou en cubes . Elle diffère de la crème glacée en ce qu’elle est congelée sans former de glace et avec la saveur incorporée dans une base de lait ou d’eau. Les bâtons sont utilisés pour maintenir les aliments en place pendant que vous mangez.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Des détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Saveur (Chocolat, Fruit, Vanille, Autre), Catégorie (Impulsif, À emporter, Artisanal), Type de produit (Tasse, Bâton, Cône, Brique, Pot, Autre), Canal de distribution (Supermarché et hypermarché, Dépanneur, crème glacée salons, boutiques en ligne, etc.) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) dans le cadre du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), MORINAGA & CO., LTD (Japon), DSM (Pays-Bas), Kerry (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Hain Celestial (États-Unis), Wells Enterprises ( États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Nestlé SA (Suisse), Kellogg Co. (États-Unis), Dnb.co.in. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Unipex Dairy Products Co. Ltd (Royaume-Uni), Danone SA (Suisse), ADM (États-Unis), Daiya Foods Inc. (Canada) occasion Augmentation de l’activité R&D et modernisation de nouveaux produits.

Générez des ventes globales grâce à des campagnes publicitaires, y compris des mentions de célébrités

L’émergence de sources importantes de matières premières offre d’importantes opportunités.

Dynamique du marché des sucettes glacées

chauffeur

La popularité croissante des desserts allégés

La demande croissante de la population des passionnés de santé et de fitness pour des desserts à faible teneur en sucre, à base d’ingrédients à faible transformation et hors étiquette au cours des prochaines années aura un impact positif sur la croissance du marché mondial des sucettes glacées. De plus, l’augmentation de la consommation de desserts non laitiers, de gâteaux à la crème glacée adaptés au céto et de barres de fruits à diverses fins (collation, protéines, énergie, etc.) stimule la demande et a un impact positif sur les ventes sur le marché mondial des sucettes glacées.

Augmentation du revenu disponible et urbanisation croissante

Au-delà de cela, les canaux de vente au détail tels que les hypermarchés, les supermarchés, les dépanneurs, les magasins discount, les détaillants de cour avant et les épiceries servent d’outils de marketing mondiaux pour aider à développer une image premium impressionnante et à accroître l’exposition de la marque pour une variété de crèmes glacées. produit. L’expansion de ces canaux de vente au détail contribue à l’expansion du marché de la crème glacée.

De plus, la demande croissante de produits innovants et le développement de popsicles sans lactose offrent des opportunités de croissance au marché des popsicles.

occasion

Augmentation des ventes de sucettes glacées principalement par le biais de plateformes en ligne, car les détaillants en ligne offrent une variété de sucettes glacées, ce qui accélérera le taux de croissance du marché des sucettes glacées. De plus, l’augmentation des activités de R&D et la modernisation croissante des nouveaux produits lancés sur le marché créeront de nouvelles opportunités pour le marché des sucettes glacées au cours de la période de prévision.

Restriction

Cependant, les inquiétudes croissantes des consommateurs concernant la teneur élevée en sucre et en matières grasses du produit ralentiront la croissance du marché. De plus, l’impact négatif de COVID-19 sur la production et la chaîne d’approvisionnement entravera la croissance globale du marché. De plus, la disponibilité de substituts et l’entrée de nouveaux joueurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 poseront des défis supplémentaires au marché de la sucette glacée.

Ce rapport sur le marché de Ice Lolly détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, l'analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. informations. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des sucettes glacées comprennent:

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

MORINAGA & CO., LTD (Japon)

Danon (France)

DSM (Pays-Bas)

Kerry (Irlande)

Lallemand inc. (Canada)

Lonza (Suisse)

Serviteur Céleste (États-Unis)

Wells Enterprises (États-Unis)

General Mills Inc.(미국)

Unilever (Royaume-Uni)

Nestlé SA (Suisse)

Kellogg (États-Unis)

dnb.co.in. (Nous)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

Unipex Dairy Products Co. Ltd(영국)

Danone SA (Suisse)

SMA (États-Unis)

Daiya Foods Inc. (Canada)

Raisons de recevoir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse régionale et nationale intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché

Valeur marchande en millions USD et volume en millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel comprenant les parts de marché des acteurs clés ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport de marché :

Ce rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Ce rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Ice Lollies au cours des prochaines années.

Il fournit une analyse concurrentielle avec les parts de marché des principaux acteurs du marché ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des sucettes glacées

Aperçu du marché mondial des sucettes glacées

Concurrence sur le marché mondial des sucettes glacées par les fabricants

Capacité mondiale de sucettes glacées, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en sucettes glacées (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de glace à l’eau, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des sucettes glacées par application

Profil / analyse des fabricants mondiaux de sucettes glacées

Analyse des coûts de fabrication des sucettes glacées

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeur/Trader

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des sucettes glacées

Résultats et conclusions de la recherche

annexe

Couverture du marché mondial des sucettes glacées:

Le marché des sucettes glacées est segmenté en fonction de la saveur, de la catégorie, du type de produit et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Catégorie

impulsion

ramener à la maison

artisan

type de produit

Coupe

canne à pêche

cône

brique

récipient

Etc

goûter

Chocolat

fruit

vanille

Etc

Type d’emballage

Coupe

canne à pêche

cône

brique

récipient

Etc

canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

épicerie

magasin d’aliments naturels

Glacier

magasin en ligne

Etc

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché Popsicle contient des réponses à vos questions suivantes :

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Popsicles? Quels progrès sont réalisés dans cette technologie? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Qui sont les principaux acteurs mondiaux sur ce marché mondial de Ice Lolly? Quel est le profil de votre entreprise, les informations sur les produits et les coordonnées ?

3. Quel était le statut du marché mondial de la crème glacée du marché de la crème glacée? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Popsicle?

4. Quel est le statut actuel du marché Ice Lolly de l’industrie Ice Lolly? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, entreprise et pays ? Quelle est l’analyse du marché du marché Popsicle en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des barres de glace en tenant compte de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelles sont les estimations des coûts et des avantages ? Quelle est la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’import et de l’export ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Ice Bar par matières premières en amont et industrie en aval?

Qu’est-ce que l’industrie de la glace à l’eau sur l’impact économique? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quelles sont la dynamique du marché Ice Lolly du marché Ice Lolly? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de la glace à l’eau ?

