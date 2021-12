Analyse du marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) 2020 par région, perspectives, stratégies de paysage concurrentiel et prévisions 2027 || Cerner Corporation, SSC Soft Computer Consultants, Inc., CompuGroup Medical SE, McKesson Corporation, Epic Systems Corporation

Le summum de ce rapport a été généré en gardant à l'esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale réussie. De plus, le statut du marché aux niveaux mondial et régional est fourni par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché.



Le marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché avec un TCAC sain de 6,10% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’élargissement de l’information parmi les médecins et les détenus concernant les avantages et la disponibilité des équipements contribuera à encourager la croissance du marché.

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des systèmes d’information de laboratoire (LIS) en Europe sont Sunquest Information Systems, Inc., Cerner Corporation, SSC Soft Computer Consultants, Inc., CompuGroup Medical SE, McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Medical Information Technology, Inc. ., Orchard Software Corporation, Allscripts Healthcare, LLC, Quest Diagnostic Incorporated, Computer Programs and Systems Inc., IBM Corporation, Siemens Healthcare Private Limited, Psyche Systems Corporation, entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché et taille du marché du système d’information de laboratoire (LIS) en Europe

Le marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en fonction des composants, du mode de livraison, du type, du produit et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des composants, le marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en services LIS et en logiciels LIS.

En fonction du mode de livraison, le marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en cloud et sur site.

Sur la base du type Europe, le système d’information de laboratoire (LIS) est segmenté en LIS clinique et LIS anatomique.

Basé sur le produit, le système d’information de laboratoire (LIS) européen est segmenté en LIS autonome et en LIS intégré.

Le marché européen des systèmes d’information de laboratoire (LIS) a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires d’anatomie pathologique, les laboratoires de diagnostic moléculaire et autres.

