Analyse du marché du virus Hanta, taille, part, dernières tendances, demande et prévisions 2021-2030

Le marché mondial du virus Hanta est évalué à environ un milliard de dollars US en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 100 $ sur la période de prévision 2021-2027. Le virus Hanta est une maladie causée par les rongeurs qui provoque des maladies hémorragiques fébriles qui peuvent souvent provoquer des lésions ou une insuffisance rénale.

Le virus peut se propager lorsque le virus contenant de l’urine, des excréments ou de la salive de rongeurs est agité dans l’air. L’augmentation des cas d’hantavirus est susceptible d’augmenter la croissance du marché pour le marché au cours de la période de prévision. Par exemple : selon Gavi, l’Alliance du vaccin, en 2021, a signalé qu’il y avait environ 200 000 nouveaux cas chaque année dans le monde.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un marché important pour le marché des virus Hanta .

En outre, la sensibilisation croissante au virus Hanta, qui conduit à l’adoption et à la demande de virus Hanta, devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. D’autre part, il n’existe pas de médicament ou de vaccin spécialisé pour le marché du virus Hanta, qui est le principal défi associé au marché.

Les régions clés considérées pour l’ étude de marché mondiale sur le virus Hanta comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison d’investissements appropriés dans la surveillance des cas de virus hanta. Alors que l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur de la santé créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché du virus Hanta dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

PharmaJet

Taj Pharmaceutical Limited.

Lupin

Merck Sharp & Dohme Corp.

Genentech, Inc.

Pharmacie Aurobindo

Zydus Pharmaceuticals, Inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Produits pharmaceutiques Kadmon

Schering Corporation

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs. Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Symptômes :

Fièvre

Courbatures

Anémie hémolytique

Thrombocytopénie

Douleur abdominale

Syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH)

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)

Par mode de transmission :

Urine

Visages

Salvia

Morsure de rongeur

Particules en suspension dans l’air contenant ces excrétions

Par type de médicament :

De marque

Générique

Par voie d’administration :

Oral

Injectable

Autres

Par utilisations finales :

Hôpitaux

Instituts de recherche universitaires

Autres

Par canal de distribution :

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Autres

Par région:

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

Allemagne

France

Espagne

Italie

CHEVREUIL

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial du virus Hanta dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

