Analyse du marché du verre écoénergétique, profils d’entreprise clés, types, applications et prévisions jusqu’en 2027

Mondial marché Verre économe en énergie offre une vue panoramique du marché Verre économe en énergie, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le marché du verre économe en énergie observe une forte demande attribuée à la demande croissante de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments. On constate que le verre éconergétique réduit la consommation globale d’énergie dans les bâtiments

L’expansion de l’industrie et l’installation de nombreux systèmes à travers le pays. La demande de verre économe en énergie dans les cellules solaires est due à l’offre d’avantages tels qu’une émissivité réduite du verre en raison d’un faible revêtement électronique et d’un facteur U réduit. Cela entraîne un faible gain de chaleur solaire.

Le partenariat vise à développer, produire et intégrer la technologie ClearView Power™ d’Ubiquitous Energy dans le verre de fenêtre architectural pour générer de l’énergie solaire pour les bâtiments. Une moindre quantité d’énergie est consommée lors du chauffage ou du refroidissement d’un espace installé avec des fenêtres à double vitrage, ce qui permet de réduire les coûts des factures d’énergie.

L’utilisation de ces verres dans l’automobile fournit une barrière robuste contre la perte de chaleur et maintient la température optimale du véhicule, ce qui réduit l’utilisation de la climatisation dans le véhicule. Dans l’industrie automobile, les verres économes en énergie trouvent une application dans les pare-brise et les fenêtres.

Les principales entreprises opérant sur le marché du verre écoénergétique et présentées dans le rapport sont: Nippon Sheet Glass, Kaphs SA, Sisecam Group, Saint-Gobain, Vitro Architectural Glass, AGC, Metro Performance Glass, Schott AG, Morley Glass & Glazing et Guardian , entre autres. Le rapport prévoit que le marché devrait croître à un rythme important en raison des progrès des raids et des développements technologiques dans le secteur.

Segmentation du marché mondial du verre écoénergétique en fonction du type de produit et de l’application :

Emergen Research a segmenté le marché mondial du verre écoénergétique en fonction du type de revêtement , type de vitrage, application et région :

Perspectives du type de revêtement (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

souple

Perspectives

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

vitrage simple

Double vitrage

Triple vitrage

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Bâtiment et construction

Automobile

Panneaux solaires

Autres

Segmentation du marché du verre écoénergétique par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

Étude de la taille du marché mondial du verre écoénergétique par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2018) et aux prévisions (2020-2027)

Analyse de la structure industrielle du marché Verre écoénergétique par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Analyse comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché du verre écoénergétique basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, des contraintes, des opportunités, des défis et des risques sur le marché mondial du verre écoénergétique

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

