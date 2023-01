Analyse du marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, TCAC 11,00%, opportunités et prévisions d’ici 2029 || Accell Group (Pays-Bas), Merida Industry Co., Ltd. (Taiwan)

Le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike) était évalué à 2631,44 millions USD en 2021 et devrait atteindre 6523,78 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,00% au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le lithium-ion représente le plus grand segment de type de batterie sur le marché respectif, car ces batteries sont de plus petite taille et de longue durée. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Le marché du vélo électrique en Amérique du Nord (E-Bike) est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les principaux aspects du marché Vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike). Grâce à une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike). Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike).

Les principaux acteurs du marché du vélo électrique en Amérique du Nord (E-Bike) sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike). En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike). Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché du vélo électrique en Amérique du Nord (E-Bike):

Accell Group (Pays-Bas), Derby Cycle (Allemagne), JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO.,LTD. (Chine), Karbon Kinetics Ltd (Royaume-Uni), ITALJET SPA (Italie), Riese & Müller GmbH (Allemagne), M1-Sporttechnik (Allemagne), FIVE Bianchi SpA (Italie), Kawasaki Motors Corp., États-Unis (États-Unis), WUXI YADEA EXPORT-IMPORT CO., LTD. (Chine), Giant Bicycles (Taïwan), Trek Bicycle Corporation (États-Unis), myStromer AG (Suisse) et Specialized Bicycle Components, Inc. (États-Unis), entre autres

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché du vélo électrique en Amérique du Nord (E-Bike) et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché du vélo électrique en Amérique du Nord (E-Bike) et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Initiatives gouvernementales

L’augmentation des initiatives gouvernementales pour encourager l’utilisation des vélos électriques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des vélos électriques (e-bike). Ces vélos sont considérés comme une solution écologique et efficace pour les déplacements.

Inclinaison des consommateurs pour les vélos électriques

L’augmentation de l’inclinaison des consommateurs vers les vélos électriques ou électriques accélère la croissance du marché. Ces vélos sont largement adoptés car ils sont de plus petite taille, offrent des avantages pour la santé et offrent une vitesse plus élevée avec moins d’effort.

Secteur du tourisme

De plus, la flambée des investissements, l’expansion du secteur automobile et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement le marché des vélos électriques (e-bike).

L’expansion du secteur du tourisme dans la région influence davantage le marché. L’augmentation du nombre de touristes et la congestion causée par le nombre augmentent la demande de vélos électriques.

Opportunités

En outre, le développement de systèmes légers de stockage d’énergie électrique offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la tendance aux vélos électriques connectés accélérera encore la croissance du marché des vélos électriques.

Basé sur les segments du marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike)

Type de batterie

Lithium-Ion

Lithium-Ion Polymère

Nickel-hydrure métallique

Plomb-acide

Acide de plomb scellée

Autres

Emplacement du moteur du moyeu

Moteur de moyeu d’entraînement moyen

Moteur de moyeu arrière

Moteur de moyeu avant

Mode

Assistance à la pédale

Manette de Gaz

Battery Power

Under 750 W

Over 750 W

Class

Class I (Pedal Assist/Pedelec)

Class II (Throttle)

Class III (Speed Pedelec)

Usage

City/Urban

Cruise

Mountain/Trekking Bikes

Racing, Cargo

Others

Global North America Electric Bike (E-Bike) Market: Regional Segment Analysis (Regional Production Volume, Consumption Volume, Revenue and Growth Rate 2022-2029):

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Spain etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia and Southeast Asia etc.)

South America (Brazil, Argentina and Colombia etc.)

Middle East & Africa (South Africa, UAE and Saudi Arabia etc.)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2020, Specialized Bicycle Components, Inc. a lancé un nouveau modèle Turbo Levo SL qui sera de la catégorie d’utilisation en montagne et offrira un poids léger construit et présenté avec une roue de 29 pouces et pèse 9 livres de moins que les autres vélos électriques turbo. Le nouveau produit devrait augmenter le portefeuille de produits de la société.

En février 2019, Amego Electric Vehicles Inc. a annoncé son partenariat avec Gazelle, une marque de cycle européenne. Grâce à ce partenariat, Amego a proposé les vélos électriques de Gazelle en Amérique du Nord. Le nouveau partenariat a aidé les deux sociétés à accroître leur portefeuille de produits.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord: réponses aux questions clés dans le rapport

-Comment l’environnement commercial en évolution rapide est-il devenu un moteur de croissance important pour le marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord?

-Quels sont les facteurs macroéconomiques sous-jacents qui ont un impact sur la croissance du marché Vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord?

-Quelles sont les tendances clés qui façonnent constamment la croissance du marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord ?

-Quelles sont les principales régions qui offrent de nombreuses opportunités pour le marché Vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord ?

-Quelles sont les principales stratégies différentielles adoptées par les principaux acteurs pour contrôler une part significative de la part de marché mondiale ?

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché du vélo électrique (E-Bike) en Amérique du Nord ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des vélos électriques en Amérique du Nord (E-Bike) au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02: Portée du rapport sur le marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord

Partie 03: Paysage du marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord

Partie 04: Dimensionnement du marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord

Partie 05: Segmentation du marché des vélos électriques (E-Bike) en Amérique du Nord par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

