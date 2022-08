Analyse du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, segmentation, application et prévisions par

Le rapport sur le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord a été produit en se concentrant sur plusieurs facteurs du scénario de marché actuel et à venir. Le rapport contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Pour représenter les données statistiques et numériques, divers graphiques et tableaux ont été utilisés dans le rapport, ce qui simplifie la compréhension des faits et des chiffres.

Un rapport international sur le traitement de l’alopécie en Amérique du Nord (perte de cheveux) comprend divers segments liés à l’industrie et au marché des soins de santé avec une recherche et une analyse complètes. Celles-ci vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays, les clés profils d’entreprise, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse renommés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Amenez les affaires au plus haut niveau de croissance avec un rapport d’étude de marché complet sur le traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord comprennent:

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Cipla Inc. (États-Unis)

Endo International plc (Irlande)

Zydus Cadila (Inde)

Abbott (États-Unis)

Aurobindo Pharma (Inde)

Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Analyses et aperçus clés du marché :

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) était évalué à 1 839,35 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 909,60 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la perte de cheveux

On estime que la prévalence croissante de la perte de cheveux stimule la croissance du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux). En 2018, l’American Academy of Dermatology Association (AAD) prévoyait qu’environ 50 millions d’hommes et 30 millions de femmes aux États-Unis souffraient d’alopécie. Selon le Journal of Clinical and Diagnostic Research (JCDR), environ 60 % de la population souffre d’amincissement des cheveux, la perte de cheveux schématique étant le type de perte de cheveux le plus courant chez les hommes et les femmes. De plus, environ 2% de la population totale, quel que soit son sexe, risque de contracter un traitement contre l’alopécie (perte de cheveux) au cours de sa vie.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. Une augmentation des dépenses de santé est portée par une augmentation du nombre d’organisations menant des activités de sensibilisation à la repousse des cheveux et aux alternatives de traitement.

Facteur génétique pour agir comme un déterminant

On pense que le traitement de l’alopécie (perte de cheveux), y compris d’autres maladies auto-immunes, a une base génétique avec des déclencheurs inconnus qui provoquent la perte de cheveux. Le diabète de type 1, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, le vitiligo, les maladies thyroïdiennes, la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires de l’intestin font partie des troubles qui ont été associés à un risque élevé chez le patient ou sa famille.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux). De plus, l’incidence croissante des maladies auto-immunes et le mode de vie sédentaire des personnes entraîneront l’expansion du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux).

Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, par région:

Le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de médicament, indication, sexe, diagnostic, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur le traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en

Amérique du Nord dans le secteur de la santé 7 Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, par type de produit

8 Traitement de l’alopécie en Amérique du Nord Marché

du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, par type

10 Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, par mode

11 Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, par utilisateur final

12 Nord Marché américain du traitement de l’alopécie (perte de cheveux), par géographie

13 Marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Portée du marché du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du traitement de l’alopécie (perte de cheveux) est segmenté en fonction du type de médicament, de l’indication, du sexe, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de médicament

Minoxidil

Finastéride

Les autres

Indication

Alopécie androgénique

Pelade

Alopécie Totale

Les autres

Le genre

Homme

Femelle

Diagnostic

Trichoscopie

Biopsie cutanée

Les autres

Voie d’administration

Oral

Topique

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Cliniques spécialisées

Hôpitaux

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

