Analyse du marché du séquençage de puces, opportunités de croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Le marché du séquençage de puces devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation des cas de cancer et de maladies transmissibles stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le séquençage par puce est une méthode puissante pour identifier les sites de liaison à l’ADN à l’échelle du génome pour les protéines et les facteurs de transcription. Les protocoles ChIP et les protéines liées à l’ADN sont immunoprécipités à l’aide d’un anticorps spécifique et la liaison ADN est ensuite séquencée, purifiée et coprécipitée. Le séquençage par puce est utilisé pour cartographier les sites de liaison globaux avec une protéine d’intérêt, auparavant la puce sur puce était la technique la plus couramment utilisée pour étudier les relations protéine-ADN.

Le séquençage par puce est une méthode pour enrichir les séquences d’ADN et se lier avec une protéine particulière dans les cellules vivantes. L’utilisation généralisée de la méthode a été limitée par le manque de méthode suffisamment robuste pour aider à identifier toutes les séquences d’ADN enrichies. Le séquençage de la puce ne nécessite pas de connaissances préalables car il fournit un profilage à l’échelle du génome avec un séquençage parallèle, une enquête impartiale sur les modèles épigénétiques, générant des millions de comptages sur plusieurs échantillons pour une rentabilité qui contribue à la croissance du marché. Les avantages du séquençage ChIP, tels que la capture de cibles ADN pour les facteurs de transcription ou les modifications d’histones dans l’ensemble du génome de tout organisme, révèlent les réseaux de régulation des gènes en combinaison avec le séquençage de l’ARN et l’analyse de la méthylation, offre une compatibilité avec divers échantillons d’ADN d’entrée et définit des facteurs de transcription pour les sites de liaison, tous les avantages agissent comme un moteur pour la croissance du marché du séquençage de puces. L’augmentation de l’installation de plates-formes de séquençage contribuera à une part importante des revenus des services de séquençage et créera des opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision du marché du séquençage à puce de 2020-2027.

Le stockage et la gestion d’énormes données générées par le séquençage et l’interprétation agiront comme un frein et défieront davantage la croissance du marché du séquençage de la puce au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage de puces

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage de puces fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage de la puce.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du séquençage de puces sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc, Pacific Biosciences of California, Inc, BGI Group Guangdong ICP, Qiagen, PerkinElmer. Inc, Intrexon Bioinformatics Germany GmbH et PierianDX parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’analyse de marché et les informations couvertes dans ce document commercial sur le marché du séquençage de puces offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source impérative de conseils qui fournit une direction exacte aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. Ce rapport contient une connaissance et des informations sans fond sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Les points saillants importants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur.

Portée mondiale et taille du marché du séquençage de puces

Le marché du séquençage de puces est segmenté en fonction de la technologie, du flux de travail et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage de la puce est segmenté en séquençage et reséquençage ciblés, séquençage du génome entier et séquençage de l’exome entier.

Sur la base du flux de travail, le marché du séquençage ChIP est segmenté en pré-séquençage, séquençage et analyse de données.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du séquençage de la puce est segmenté en instituts de recherche universitaires, instituts de recherche clinique, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de puces

Le marché du séquençage de puces est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, flux de travail et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de puces sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord et l’Europe dominent le marché du séquençage des puces en raison du soutien croissant des gouvernements à la recherche et au développement. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du séquençage de nouvelle génération en raison des investissements importants en Inde et en Chine dans la recherche et le développement du séquençage de nouvelle génération.

La section par pays du rapport sur le marché du séquençage de puces fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du séquençage de puces vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché faible du séquençage de puces, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché du séquençage de puces. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Aperçu du marché dans le rapport

1. L’étude fournit une analyse approfondie du marché du séquençage de puces ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

2. Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport.

3. Une analyse quantitative complète de l’industrie est fournie pour la période 2018-2025 afin d’aider les parties prenantes à tirer parti des opportunités de marché existantes.

4. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types de marché de séquençage de puces à travers Glob.

5. Les principaux acteurs du marché et leurs stratégies ont été fournis pour comprendre les perspectives concurrentielles de l’ industrie du marché du séquençage de puces

