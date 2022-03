Analyse du marché du resserrement de la peau, croissance par principales entreprises, tendances par types et applications, prévisions jusqu’en 2028

Marché mondial du resserrement de la peau rapport de recherche est une clé parfaite. Le rapport semble offrir un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur l’industrie. Il fournit également des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et agit donc comme une source importante de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En outre, le rapport de marché couvre une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Le marché du resserrement de la peau devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,15% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du resserrement de la peau fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre de procédures cosmétiques effectuées chaque année accélère la croissance du marché du raffermissement de la peau.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Merz Pharma

Compagnies de santé Bausch inc.

Hologic, Inc.

Cutera

Venus Concept

ALLERGAN

Lasers d’Alma

Pékin Winkonlaser Technology Limited

BISON MÉDICAL

BRERA MEDICAL TECHNOLOGIES SRL

BTL

DEKA MELA srl

EINSMED Co., Ltd

Fotona, Opatra Ltd.

Pologène.

ThermiGen, LLC

Scénario de marché du resserrement de la peau

Selon Data Bridge Market Research, le marché du raffermissement de la peau dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la sensibilisation croissante au rajeunissement de la peau, des progrès des dispositifs de raffermissement de la peau, de la conscience croissante de la beauté et de la demande croissante de raffermissement non invasif de la peau. techniques.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché du raffermissement de la peau devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Asie-Pacifique pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché du raffermissement de la peau devient chaque année plus compétitif, le raffermissement de la peau par radiofréquence étant actuellement le plus grand type de produit du marché pour la période prévue de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché du raffermissement de la peau.

Portée du marché du resserrement de la peau

Le marché du raffermissement de la peau est divisé en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie , Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché du raffermissement de la peau sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en raffermissement de la peau par radiofréquence, raffermissement de la peau au laser et raffermissement de la peau par ultrasons. Le segment de portabilité est divisé en portable et autonome. En fonction du type de traitement, le marché est divisé en non invasif et mini-invasif. Le segment d’application du marché est divisé en réduction des rides, lifting du visage, lifting du corps, anti-âge et autres. Basé sur les utilisateurs finaux, le marché est divisé en cliniques de dermatologie, hôpitaux, salons de beauté et centres cosmétiques et soins à domicile. Le segment des canaux de distribution est divisé en direct, tendeur et détail.

Le raffermissement de la peau est un traitement qui vise à améliorer l’apparence de la peau. Il existe différentes techniques de raffermissement de la peau non invasives, au laser, invasives et radiofréquences. Cette procédure stimule la croissance de nouveau collagène dans la région traitée au laser et améliore l’extraction du collagène des zones non traitées. Selon l’état et la zone de traitement, il existe différents types de méthodes de raffermissement de la peau. Les différentes techniques de raffermissement de la peau comprennent la radiofréquence, les ultrasons et le laser. Le resserrement de la peau a la capacité de réduire les rides et ridules, d’améliorer l’élasticité et d’offrir des résultats naturels.

Le resserrement de la peau est connu pour être une thérapie esthétique dans laquelle plusieurs techniques, notamment invasives, laser, non invasives, radiofréquences et autres, sont utilisées. Le resserrement de la peau au laser est une procédure peu invasive et non chirurgicale qui utilise une source de lumière infrarouge pour resserrer la peau en chauffant le collagène sous la surface de la peau qui rend la peau tendue.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du raffermissement de la peau au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population gériatrique dans le monde. En outre, la hausse des dépenses de santé dans les pays avancés devrait encore propulser la croissance du marché du raffermissement de la peau. De plus, on estime en outre que la vigilance croissante liée à l’apparence physique amortit la croissance du marché du raffermissement de la peau. D’autre part, la hausse du prix des appareils devrait encore entraver la croissance du marché du raffermissement de la peau au cours de la période.

En outre, l’augmentation de l’inclinaison vers les processus chirurgicaux non invasifs offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché du raffermissement de la peau dans les années à venir. Cependant, les effets dangereux liés aux traitements de raffermissement de la peau pourraient encore remettre en question la croissance du marché du raffermissement de la peau dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché du resserrement de la peau fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du raffermissement de la peau, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial du resserrement de la peau et taille du marché

Le marché du raffermissement de la peau est segmenté en fonction du type de produit, de la portabilité, du type de traitement, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché du raffermissement de la peau est segmenté en raffermissement de la peau par radiofréquence, raffermissement de la peau au laser et raffermissement de la peau par ultrasons (ulthérapie).

Sur la base de la portabilité, le marché du raffermissement de la peau est segmenté en portable et autonome.

Sur la base du type de traitement, le marché du raffermissement de la peau est segmenté en non invasif et mini-invasif.

On the basis of application, the skin tightening market is segmented into reduce wrinkles, face lifting, body lifting, anti-aging and others.

On the basis of distribution channel, the skin tightening market is segmented into direct tenders and retail.

On the basis of end user, the skin tightening market is segmented into dermatology clinics, hospitals, beauty salon and cosmetic centres and homecare.

Skin Tightening Market Country Level Analysis

The skin tightening market is analysed, and market size insights and trends are provided by country, product type, portability, treatment type, application, distribution channel and end user as referenced above.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du raffermissement de la peau sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de la Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du raffermissement de la peau en raison de l’augmentation des progrès technologiques. En outre, les systèmes de santé développés et l’adoption croissante de chirurgies esthétiques peu invasives stimuleront davantage la croissance du marché du raffermissement de la peau dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché du raffermissement de la peau en raison de l’augmentation de l’obésité. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs devrait en outre propulser la croissance du marché du raffermissement de la peau dans la région dans les années à venir.

