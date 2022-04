Analyse du marché du recyclage du plastique, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2021-2030

Le marché du recyclage du plastique est évalué à environ 39 401 millions USD en 2018 et devrait croître avec un taux de croissance de plus de 6,40 % sur la période de prévision 2019-2026.

Le plastique recyclé est un processus où les déchets de plastique sont récupérés et retraités en produits utiles, car la plupart des objets en plastique ne sont pas biodégradables. Par conséquent, afin de réduire le gaspillage de plastique non biodégradable et de protéger les ressources environnementales de la pollution des plastiques, un tel processus est lancé dans le monde entier. Le recyclage des plastiques est soutenu par diverses initiatives gouvernementales à travers le monde qui anticipent la croissance du marché au cours des années de prévision.

Par exemple : les plans de l’Union européenne ont annoncé une taxe sur les sacs et emballages en plastique afin de lutter contre la pollution des océans. La stratégie stipulait que tous les produits d’emballage devaient être recyclables d’ici 2030 et devaient recycler 55 % des emballages en plastique. De même, aux États-Unis, l’Internal Revenue Service (IRS) accorde aux fabricants de produits recyclés un crédit d’amortissement pour le recyclage. De plus, plusieurs États américains offrent certains types d’incitatifs ou de crédits fiscaux pour promouvoir le marché du recyclage. De plus, l’impact environnemental négatif de l’élimination du plastique devrait stimuler la croissance du marché au cours des années de prévision. Comme son élimination dans les eaux terrestres et océaniques peut avoir des effets néfastes sur la productivité des terres et peut nuire aux organismes marins. Cependant,

L’analyse régionale du marché mondial du recyclage des plastiques est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Europe représente la plus grande part du marché mondial du recyclage du plastique en raison de la présence d’une réglementation gouvernementale stricte dans la région. Alors que l’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance rapide de la pollution et de l’émergence continue d’effets néfastes de l’utilisation du plastique sur l’environnement dans la région.

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming eight years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within each of the regions and countries involved in the study. Furthermore, the report also caters the detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, the report shall also incorporate available opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players.

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type :

Polyethylene Terephthalate (PET)

Polyethylene (PE)

Polypropylene (PP)

Polyvinyl Chloride

Polystyrene

Polyamide

Others

By Source:

Plastic Bottles

Plastic Films

Synthetic Fibers

Rigid Plastics & Foams

Others

By Recycling Method:

Thermal decomposition

Heat compression

Distribution recycling

Pyrolysis

Other

By End-use Industries:

Packaging

Building & construction

Textiles

Automotive

Electric & Electronics

Others

By Regions:

North America

U.S.

Canada

Europe

UK

Germany

Asia Pacific

China

India

Japan

Latin America

Brazil

Mexico

Rest of the World

Furthermore, years considered for the study are as follows:

Historical year – 2016, 2017

Base year – 2018

Forecast period – 2019 to 2026

Table of content:

Market Snapshot

Key Trends

Estimation Methodology

Research Assumption

Objective of the Study

Market Definition & Scope

Market Drivers

Market Opportunities

Porter’s 5 Force Model

PEST Analysis

Risk Assessment: COVID-19 Impact

Competitive Intelligence

Research Process

What factors are taken into consideration when assessing the key market players?

The report analyzes companies across the globe in detail.

The report provides an overview of major vendors in the market, including key players.

Reports include information about each manufacturer, such as profiles, revenue, product pricing, and other pertinent information about the manufactured products.

This report includes a comparison of market competitors and a discussion of the standpoints of the major players.

Market reports provide information regarding recent developments, mergers, and acquisitions involving key players.

What are the key findings of the report?

This report provides comprehensive information on factors expected to influence the market growth and market share in the future.

The report offers the current state of the market and future prospects for various geographical regions.

This report provides both qualitative and quantitative information about the competitive landscape of the market.

Combined with Porter’s Five Forces analysis, it serves as SWOT analysis and competitive landscape analysis.

It provides an in-depth analysis of the market, highlighting its growth rates and opportunities for growth.

