Analyse du marché du raclage de pipeline intelligent en Afrique, statut et perspectives commerciales jusqu’en 2027

« Le marché africain du raclage intelligent des pipelines valait 12,79 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 25,13 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché Africa Intelligent Pipeline Pigging Market est la recherche la plus importante pour qui recherche toutes les informations sur le marché. Le rapport couvre toutes les informations sur les marchés mondiaux et régionaux, y compris les tendances historiques et futures de la domination du marché, la taille, les échanges, l’offre, les concurrents et les prix, ainsi que des informations clés sur les fournisseurs à travers le monde. Les informations sur le marché prévisionnel, l’analyse SWOT, le scénario du marché Africa Intelligent Pipeline Pigging et l’étude de faisabilité sont des aspects importants de ce rapport.

Africa Intelligent Pipeline Pigging comprend un rapport d’analyse de marché

Compagnie Baker Hughes

Enduro Pipeline Services, Inc.

Intero Integrity Services BV

Produits Jamison LP

Pigtek Ltd

Services de pipeline de Protea

Quest Integrity Group, LLC

Groupe ROSEN

SGS SA

D.Williamson, Inc.

Répartition du marché du raclage de pipeline intelligent en Afrique par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché du raclage de pipeline intelligent en Afrique sur la base des types suivants :

Raclage par ultrasons

Raclage de flux magnétique

Sur la base de l’ application , le marché du raclage intelligent des pipelines en Afrique est segmenté en:

Perte de métal/corrosion

Détection de géométrie et de courbure

Détection de fissures et de fuites

Les autres

Perspectives stratégiques :

Les acteurs du marché présents sur le marché africain du raclage intelligent des pipelines se concentrent principalement sur l’amélioration des produits en mettant en œuvre des technologies de pointe. Quelques-uns des développements récents sont énumérés ci-dessous;

2019 : Baker Hughes Company a inauguré son installation multimodale (MMF) pour le pétrole et le gaz à Luanda, en Angola. À travers les multiples gammes de produits, l’installation avec ses capacités devrait fournir une suite de produits et de services à travers la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Il servira de plaque tournante pour soutenir les clients et les projets en Angola et dans la région de l’Afrique australe, et s’adressera également aux clients à l’échelle mondiale.

2018 : First Reserve Corporation, une société de capital-investissement spécialisée dans les rachats par emprunt et les investissements en capital de croissance dans le secteur de l’énergie, investit dans Intero Integrity Services BV. Cette société d’investissement prévoit de se concentrer sur l’excellence opérationnelle avec les clients existants et nouveaux, en augmentant sa présence dans les pôles énergétiques mondiaux , et des développements technologiques accélérés en partenariat avec ses principaux clients.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché du raclage de pipeline intelligent en Afrique :

Aperçu du marché du raclage intelligent des pipelines en Afrique

Concurrence sur le marché du raclage de pipeline intelligent en Afrique, profils / analyse, stratégie

Africa Intelligent Pipeline Pigging Capacity, Production, Revenue (Value) by regions (2018-2027)

Africa Intelligent Pipeline Pigging Supply (Production), Consumption, Exports, Imports by Region (2018-2027)

Africa Intelligent Pipeline Pigging Market Regional Highlights

Industry Chain, Sourcing Strategies, and Downstream Buyers

Marketing Strategies Analysis, Distributors/Traders

Market Influencing Factors Analysis

Market Decisions Relevant to Current Scenario

Ex regional Africa Intelligent Pipeline Pigging Market Outlook (2018-2027)

Case Study

Study Findings and Conclusions

La recherche comprend des données historiques de 2017 à 2018 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui rend le rapport précieux pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les responsables des ventes et des produits, les consultants, les analystes et les parties prenantes dans des tableaux clairement présentés. Ensemble, nous recherchons des documents facilement accessibles. graphique.

Enfin, le rapport sur le marché du raclage intelligent des pipelines en Afrique est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc.

