Analyse du marché du noir de carbone dans les batteries au plomb-acide 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb était évaluée à 448,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 642,4 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 4,6 % . de 2022 à 2030. Une batterie au plomb est la première batterie à usage commercial ; la base de consommateurs de ces batteries est très large à travers le monde. Ainsi, la demande pour ces batteries est également très élevée. Dans le monde, de nombreuses initiatives sont mises en place pour réduire les émissions des transports. De plus, les technologies de communication ont considérablement augmenté en raison des progrès technologiques. Les batteries au plomb sont apparues comme une source d’énergie appropriée dans les deux cas pour alimenter les dispositifs de commutation et les véhicules de transport. Par conséquent, le marché mondial des batteries au plomb croît à un rythme stable dans le monde entier.

D’autre part, avec l’évolution de la dynamique technologique, de nouvelles sources de batteries font leur apparition. La batterie lithium-ion est considérée comme une alternative appropriée à une batterie plomb-acide. Par conséquent, la demande de batteries au plomb devrait être entravée, freinant ainsi la croissance du marché mondial.

Définition du marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb

Le noir de carbone avec une combinaison sélectionnée de propriétés telles qu’une conductivité élevée, une surface spécifique élevée et une hydrophobicité élevée est utilisé dans les batteries plomb-acide pour fournir une meilleure acceptation de charge, une cyclabilité et un dégagement d’hydrogène réduit.

Dynamique du marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb

Conducteurs : Recyclabilité associée aux batteries plomb-acide par rapport aux batteries lithium-ion

Pour les appareils portables, les batteries lithium-ion et à base de nickel sont les mieux adaptées. Alors que les batteries plomb-acide conventionnelles sont préférables pour la mobilité sur roues et les applications stationnaires et sont bien plus économiques que les batteries lithium-ion et à base de nickel. Par rapport aux batteries neuves, les batteries au plomb sont lestées (le poids moyen d’une batterie de voiture est de 18,6 kg), ce qui donne une masse plus importante à la batterie. Cependant, les batteries au plomb peuvent fournir un plus grand flux de courant, ce qui est très utile dans les applications de démarrage, d’éclairage et d’allumage (SLI) de l’industrie automobile. Il s’agit d’un facteur clé responsable de la forte demande de batteries au plomb dans le secteur automobile.

De plus, les ventes automobiles florissantes et la demande croissante de systèmes UPS dans les secteurs résidentiel et commercial devraient stimuler la demande de batteries plomb-acide à des prix compétitifs. Par conséquent, la demande de noir de carbone augmentera considérablement de la part des fabricants de batteries au plomb à l’avenir.

Contraintes : Alternatives émergentes et existantes disponibles sur le marché

Bien que la batterie plomb-acide conventionnelle soit une source d’énergie à faible coût, le marché mondial attend avec impatience de nouvelles technologies de batterie pour exploiter le potentiel énergétique à long terme. Cela peut être attribué à quelques inconvénients associés à la batterie au plomb. Le temps de charge long, les gaz lourds et inflammables pendant la charge et le danger de brûlures chimiques en sont quelques-uns. Par conséquent, les fabricants produisent des batteries au lithium-ion, au nickel et au zinc en remplacement des batteries au plomb. La demande pour ces batteries augmente également, où la batterie au plomb ne parvient pas à fournir des performances optimales. À l’exception des facteurs de coût et de recyclabilité, le lithium[1]ion s’est avéré meilleur en termes de charge, de capacité et d’efficacité qu’une batterie au plomb. Il a été prouvé que les batteries lithium-ion ont une densité d’énergie élevée, ce qui signifie qu’une plus grande quantité d’énergie peut être stockée. En conséquence, ils fournissent plus d’efficacité énergétique que ses alternatives, notamment la batterie au plomb.

Portée du marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb

L’étude classe le marché du noir de carbone dans les batteries au plomb en fonction du type et de la qualité de la batterie aux niveaux régional et mondial .

Par type de batterie Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Batterie plomb-acide inondée

Batterie au plomb-acide régulée par soupape (VRLA)

Perspectives par catégorie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Spécialité

Conducteur

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des batteries plomb-acide inondées devrait représenter la plus grande part de marché, par type de batterie

Sur la base du type de batterie, le marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb est fragmenté en batterie au plomb inondée et batterie au plomb régulée par soupape . En 2021, le segment des batteries plomb-acide inondées était le plus gros contributeur du marché, avec une part de 80,1 %. La batterie plomb-acide inondée contient un électrolyte à l’intérieur, qui est libre de se déplacer dans le boîtier de la batterie. Lorsqu’elles sont chargées, la batterie et les plaques de plomb réagissent rapidement pour stocker l’électricité. Ces batteries sont très économiques et durent longtemps. Cependant, la batterie n’atteint sa durée de vie potentielle que si elle est correctement entretenue, ce qui s’accompagne d’une tâche supplémentaire consistant à vérifier le niveau d’eau distillée tous les mois pour garantir sa longue durée de vie.

Les batteries plomb-acide inondées sont généralement utilisées dans les sous-marins diesel-électriques pour alimenter les moteurs électriques et dans les sous-marins nucléaires comme alimentation de secours. La tension militaire croissante entre plusieurs nations telles que Chine-États-Unis, Chine-Taïwan, Inde-Chine et Inde-Pakistan a entraîné une augmentation de la demande et de la production de sous-marins. Par conséquent, la demande de batteries au plomb inondées est susceptible d’augmenter de la part des fabricants de navires sous-marins du monde entier, ce qui entraînera à terme la demande de noir de carbone des fabricants de batteries au plomb inondées au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, suivie de l’Europe. Les deux régions ont un TCAC respectif de 5,0 % et 4,8 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les principaux pays contributeurs à l’Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie. Certains des facteurs qui stimulent la croissance de cette région sont une production et des ventes automobiles élevées, une industrialisation rapide et une augmentation de la demande de systèmes UPS. En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires des batteries plomb-acide provient principalement du secteur automobile, en raison d’une forte demande pour les voitures particulières, couplée à la croissance de la notoriété et de l’adoption des véhicules électriques. Le segment des véhicules électriques (VE) dans le secteur automobile se développe considérablement pour réduire l’empreinte carbone. La batterie au plomb est essentiellement utilisée dans les véhicules électriques,

L’Europe a participé activement aux objectifs renouvelables obligatoires dans le cadre de l’approche législative du gouvernement. 28 États membres sont légalement tenus de produire de l’énergie renouvelable à partir de l’Union européenne. Cela a entraîné une augmentation de la demande de batteries au plomb en tant que dispositif de stockage d’énergie plus propre, contribuant ainsi à la croissance régionale.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du noir de carbone dans les batteries au plomb

Les acteurs ont adopté diverses stratégies de lancement et d’acquisition de produits pour augmenter leur part de marché ou pour conserver leur position de leader sur le marché. Une analyse complète des développements récents et des stratégies de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance adoptées par elles et leur effet sur le marché.

Les principaux acteurs présentés sur le marché du noir de carbone dans les batteries au plomb sont :

Imerys

Cabot Corporation

SGL Carbon SE

Groupe Aditya Birla

Orion Engineered Carbons SA

Denka Company Limited

Graphite supérieur

Shandong Jinkeli Power Sources Technology Co., Ltd.

Continental Carbon Company

Israzion Ltd.

