Analyse Du Marché Du Nettoyage Au Laser, Taille Du Marché, Croissance Du Marché, Stratégies Concurrentielles Et Demande Mondiale Au Cours De La Période 2021-2027

Le marché mondial du nettoyage au laser représentait 552,0 millions USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 4,5 % sur la période de prévision. Le nettoyage au laser est la procédure dans laquelle les contaminants, les débris ou les impuretés telles que la rouille, le carbone, le silicium et le caoutchouc sont éliminés de la surface de l’objet à l’aide d’un rayonnement laser. Cela implique un minimum d’effort et est une procédure d’application au laser respectueuse de l’environnement, largement utilisée dans le monde entier. Les lasers mécaniques avancés ont développé des applications de découpe et de soudage de base. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du nettoyage au laser sont Advanced Laser Technology (ALT), Anilox Roll Cleaning Systems, Clean Lasersysteme, Coherent, General Lasertronics, IPG Photonics, Laser Photonics, Laserax, Trumpf, White Lion Dry Ice & Laser Cleaning Technology, entre autres.

Analyse concurrentielle de l’industrie du nettoyage au laser

Le marché mondial du nettoyage au laser est fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché afin de se maintenir à long terme. Le rapport inclut les parts de marché du marché du nettoyage au laser pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux moteurs et contraintes de l’industrie du nettoyage au laser

L’industrie automobile en pleine croissance pour stimuler la croissance du marché du nettoyage au laser

Utilisation croissante du nettoyage au laser dans les usines de fabrication et les usines, car ils sont utilisés à diverses fins telles que la découpe, la gravure, le soudage et le marquage des produits.

Coût élevé de mise en œuvre et de maintenance.

Manque d’expertise technique.

Utilisation croissante des systèmes de nettoyage au laser dans la restauration et la conservation des œuvres d’art.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par demande

(Conservation, Restauration, Processus de nettoyage, Utilisation industrielle),

Par type de laser

(gaz et solide)

Analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés : Advanced Laser Technology (ALT), Anilox Roll Cleaning Systems, Clean Lasersysteme, Coherent, General Lasertronics, IPG Photonics, Laser Photonics, Laserax, Trumpf, White Lion Dry Ice & Laser Cleaning Technology, entre autres .

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial du nettoyage au laser

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial du nettoyage au laser

Partie 05: Segmentation du marché mondial du nettoyage au laser par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Pilotes et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

