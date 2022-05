Analyse du marché du myélome multiple par taille, part, tendances, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport de recherche premium sur le marché du myélome multiple . Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, des stratégies de marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie du myélome multiple. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché du myélome multiple.

Analyse et aperçu du marché

Ces dernières années, le marché du myélome multiple devrait connaître une croissance rapide. Selon la fiche d’information Globocan 2020, il y avait 19 292 789 nouveaux cas de cancer attendus, avec environ 9 958 133 décès liés au cancer. De plus, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) prévoit que d’ici 2040, l’incidence mondiale du cancer aura augmenté pour atteindre 27,5 millions de nouveaux cas et 16,3 millions de décès. Le myélome multiple est une forme rare de cancer et l’un des types critiques de cancer du sang qui affecte principalement les plasmocytes. En raison de la sensibilisation croissante aux symptômes de la maladie, le nombre de diagnostics augmente chez les patients. Cela s’est traduit par le lancement de divers médicaments potentiellement phares et par la sophistication accrue des traitements des principaux acteurs du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du myélome multiple était évalué à 23,53 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 38,94 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

Le myélome multiple est un type de cancer qui se développe à partir de plasmocytes malins. Les cellules aberrantes hautement instables migrent à travers les systèmes sanguin, circulatoire et lymphatique pour produire des tumeurs malignes. Les cellules plasmatiques deviennent malignes et augmentent rapidement, entraînant une tumeur connue sous le nom de plasmocytome, qui empêche la moelle osseuse de créer des cellules sanguines et des immunoglobulines saines. Étant donné que les cellules myélomateuses se développent et se multiplient, moins de leucocytes, d’érythrocytes et de plaquettes se forment, ce qui affaiblit le système immunitaire. Les symptômes du myélome multiple comprennent des problèmes gastro-intestinaux, des organes hypertrophiés, des lésions rénales, une perte de poids rapide, des douleurs osseuses et de la fièvre. Le myélome multiple est le troisième cancer le plus fréquent, après le lymphome et la leucémie comme cancers du sang les plus fréquents.

Segmentation:

Le marché du myélome multiple est segmenté en fonction du type, du traitement, du diagnostic, des symptômes, des formes posologiques, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Myélome multiple indolent

Myélome multiple actif

Traitement

Médicaments Inhibiteurs du protéasome

Bortézomib

Ixazomib

Carfilzomib Inhibiteurs de l’histone désacétylase (HDAC)



Médicaments de chimiothérapie

Bendamoustine

Étoposide

Doxorubicine

Doxorubicine liposomale

Cyclophosphamide

Melphalan

vincristine

Médicaments d’immunothérapie

Lénalidomide

Thalidomide

Pomalidomide

Corticostéroïdes

Dexaméthasone

Prednisone

Des anticorps monoclonaux

Daratumumab

Isatuximab

Élotuzumab

Radiothérapie

Greffe de cellules souches

Autres

Diagnostic

Des analyses de sang

Biopsie de la moelle osseuse

Tests urinaires

Examens d’imagerie radiographie Imagerie par résonance magnétique (IRM) Tomographie par émission de positrons (TEP)



Les symptômes

Douleur osseuse

Perte de poids

Constipation

Fatigue

Infections fréquentes

Perte d’appétit

Confusion

Engourdissement dans les jambes

Nausée

Soif excessive

Autres

Formes posologiques

Capsule

Comprimés

Injections

Autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral Intraveineux Autres

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Autres

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché du myélome multiple sont :

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Dans le rapport à grande échelle sur le marché du myélome multiple, les tendances du secteur ont été détaillées au niveau macro, ce qui permet de décrire le paysage du marché et les problèmes futurs probables. Ce rapport d’étude de marché effectue une analyse systématique du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, des stratégies, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse concurrentielle. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Un rapport sur le marché international du myélome multiple est également utile lors du lancement d’un nouveau produit ou de l’expansion de l’activité au niveau régional ou mondial.

Analyse au niveau du pays

Le marché Myélome multiple est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Myélome multiple sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché du myélome multiple

Partie 04 : Dimensionnement du marché du myélome multiple

Partie 05 : Segmentation du marché du myélome multiple par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

