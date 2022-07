Analyse du marché du modèle de souris humanisée, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2028

sont des facteurs clés de la croissance du marché des

revenus humanisées . selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de l’utilisation de modèles de souris humanisées dans la recherche sur le cancer, les avancées dans le secteur biopharmaceutique, les progrès rapides dans la recherche et le développement de médicaments et les avancées technologiques dans le secteur de la R&D sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le financement privé et public croissant et la demande croissante de médecine personnalisée devraient contribuer davantage à la croissance du marché à l’avenir.

Les modèles de souris humanisées sont des souris qui ont été xénotransplantées avec des cellules humaines ou qui sont génétiquement modifiées pour exprimer des gènes humains. Ces souris sont largement utilisées pour élucider et comprendre la physiologie humaine et l’étiologie des infections spécifiques à l’homme. Les souris humanisées sont utilisées dans la recherche biomédicale pour développer des thérapeutiques humaines en raison de leurs nombreux avantages tels que la petite taille, le cycle de reproduction court, la facilité de manipulation et la similarité génomique accrue avec les humains. Ces souris humanisées sont des outils essentiels dans les études de recherche préclinique car elles peuvent imiter plusieurs maladies spécifiques à l’homme et peuvent être utilisées pour étudier l’efficacité et la sécurité des approches d’immunothérapie. Les modèles de souris humanisées ont également joué un rôle majeur dans la conception et le développement de vaccins et de thérapies à base d’anticorps pour la maladie COVID-19. Les modèles de souris humanisées développés depuis l’apparition de l’infection à coronavirus devraient fournir une compréhension plus approfondie et meilleure de l’infection, de l’efficacité des thérapies antivirales et soutenir le développement de médicaments et de thérapies efficaces pour le traitement de ces maladies. Cela devrait continuer à prévaloir et contribuer à la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent

The Jackson Laboratory, Taconic Biosciences, Inc., Horizon Discovery Group Plc, genOway, SA, Charles River Laboratories, Harbor Antibodies BV , Hera BioLabs, Vitalstar Biotechnology Co., Ltd., inGenious Targeting Laboratory, AXENIS SAS, Crown Bioscience, Inc., Transgenic, Inc. et Champions Oncology, Inc., entre autres.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, du taux de croissance, des moteurs et contraintes, des positions financières et des défis existants et Limites du marché Modèle de souris humanisé.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Segmentation du marché des modèles de souris humanisées basée sur les types :

Type Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

génétiques

à base de cellules souris humanisées CD34 humanisées PBMC humanisées BLT



Perspectives des applications (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Oncologie

Immunologie

Maladies infectieuses

Neurosciences

Toxicologie

Hématopoïèse

Autres applications

Perspectives d’utilisation finale (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Institutions universitaires et de recherche

Certains Principaux faits saillants du rapport:

Le segment de type génétique devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de modèles génétiques de souris humanisées dans l’évaluation expérimentale de composés pour tester leur innocuité et leur efficacité et pour étudier le métabolisme des médicaments dans les études de découverte et de développement de médicaments.

Le segment de l’oncologie devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde, des progrès de la recherche sur le cancer et du besoin croissant de répondre aux demandes cliniques non satisfaites du traitement du cancer.

Les revenus du segment des organisations de recherche sous contrat (CRO) devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités d’externalisation par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, de l’augmentation du réseau de CRO à travers le monde et des progrès technologiques.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance considérable des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la recherche biomédicale, de l’augmentation de la demande et de la production d’anticorps monoclonaux, de l’augmentation des études précliniques par les CRO et des progrès de la recherche thérapeutique sur les cellules souches et les protéines.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

