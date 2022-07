Analyse du marché du miel séché (analyse COVID-19) – Aperçu de l’industrie, moteurs, principales tendances, analyse mondiale, prévisions et opportunités jusqu’en 2028

Selon notre dernière étude de marché intitulée « Prévisions du marché du miel séché jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par forme (poudre et granulés), catégorie (biologique et conventionnelle) et application (aliments et boissons, soins personnels et produits pharmaceutiques & Nutraceutiques), « le marché du miel séché devrait atteindre 1 253,44 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 723,18 millions de dollars américains en 2021. Il devrait croître à un TCAC de 8,2 % de 2021 à 2028.

Le miel séché est une forme granulaire ou en poudre de miel liquide. Il est utilisé comme édulcorant naturel dans divers produits alimentaires et boissons, en particulier les produits de boulangerie, les glaces et les desserts, le thé, le café, les produits laitiers, les mélanges d’épices et les assaisonnements, entre autres. Le miel liquide est généralement séché à l’aide de méthodes de séchage par pulvérisation, de séchage sous vide et de lyophilisation. Comme le miel est de nature hygroscopique, le miel séché contient des maltodextrines, du sirop de maïs, etc., qui maintiennent le miel à l’abri de l’humidité.

Le sucre de table ou sucre raffiné est l’édulcorant le plus largement utilisé dans les aliments et les boissons. Cependant, les risques croissants pour la santé associés à la consommation de sucre raffiné, tels que l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète, réduisent sa popularité dans le monde entier. En conséquence, les gens remplacent de plus en plus les aliments et les boissons riches en sucre par des produits alimentaires contenant des édulcorants naturels. Le miel séché est largement utilisé comme édulcorant et aromatisant naturel dans divers produits alimentaires, notamment les produits de boulangerie, les confiseries, les glaces et les desserts, les produits laitiers, les sauces et les vinaigrettes, les céréales et les collations. De plus, comme il est soluble dans les liquides chauds et froids et n’a pas d’arrière-goût, il est utilisé dans les boissons telles que le thé, le café, les smoothies et les jus de fruits. Ainsi, la préférence croissante pour le miel séché comme édulcorant naturel dans divers produits alimentaires et boissons stimule le marché du miel séché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du miel séché

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie agroalimentaire a subi de graves perturbations telles que des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et des fermetures d’usines de production pendant la pandémie. Dans les premiers jours de la pandémie, diverses entreprises avaient annoncé de possibles retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. Ces facteurs ont entravé les progrès de l’industrie des aliments et des boissons, ainsi que la croissance des marchés liés à cette industrie, y compris le marché mondial du miel séché. Cependant, comme les gens sont devenus plus soucieux de leur santé, ils préfèrent des aliments et des boissons sains et naturels. Ainsi, la demande d’ingrédients naturels a considérablement augmenté, ce qui augmente les besoins en miel séché. Avec la hausse des taux de vaccination, le marché mondial se remet des pertes. Les fabricants s’efforcent de combler le déficit de production car ils sont autorisés à fonctionner à pleine capacité. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché du miel séché dans les années à venir.

La littérature de recherche comprend des données provenant de sources primaires et secondaires. Un profil d’entreprise détaillé de chaque acteur est fourni, y compris les stratégies de croissance organique et inorganique, les partenariats, les collaborations, les lancements de produits, les approbations de produits, les expansions et d’autres développements clés. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des entreprises et élargi la clientèle des principaux acteurs du marché. Notre rapport complet offre un accès exclusif à des données cruciales sur les entreprises leaders telles que leur taux de croissance, leur part de marché, leur évaluation, leur analyse SWOT et les stratégies utilisées pour maximiser les profits ou résoudre les problèmes.

Certains des acteurs clés présentés dans le rapport sont :

meilleur terrain international ; GROUPE ASR ; Ferme Hoosier Hill; Associated British Foods plc ; Norevo ; Produits spécialisés et technologie, Inc. ; Spice Alliance, LLC; ALIMENTS DE RÉCOLTE SUCRÉS ; et SMA.

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du miel séché dans ces régions.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie après avoir examiné les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il implique également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de l’année 2018 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché du miel séché pour chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché mondial du miel séché:

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Le Moyen-Orient et l’Afrique

