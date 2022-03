Analyse du marché du microbiome humain, demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et devrait subir un TCAC de 22,95% d’ici 2029

Marché mondial du microbiome humain rapport de recherche est une clé parfaite. Le rapport semble offrir un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur l’industrie. Il fournit également des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et agit donc comme une source importante de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En outre, le rapport de marché couvre une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Un rapport d’analyse de marché analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Pour servir les clients avec les meilleures informations sur cette industrie, une équipe d’experts, d’analystes qualifiés, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs compétents travaille strictement lors de la construction de ce rapport. Ce rapport à grande échelle est formulé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins commerciaux de toutes les tailles d’entreprises. Grâce aux informations complètes obtenues via un excellent rapport de marché, les entreprises peuvent prendre des décisions en toute confiance concernant leurs stratégies de production et de marketing.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du microbiome humain devrait subir un TCAC de 22,95 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 599 millions USD en 2021, atteindrait 3 127,916 millions USD d’ici 2029. La « thérapeutique » domine le segment des applications du marché du microbiome humain en raison du nombre croissant d’avancées technologiques et de l’augmentation du financement pour la recherche et le développement de thérapies basées sur le microbiome dans le monde entier. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du rapport :

La portée du rapport d'étude de marché sur le microbiote humain mondial s'étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, aux coûts et aux bénéfices des régions de marché spécifiées. Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de l'étude du marché et de la préparation de ce rapport.

Définition du marché mondial du microbiome humain

Les microbiomes humains font référence à l’agrégation de micro-organismes présents sur et dans le corps humain. Le microbiome humain est un ensemble complet de micro-organismes tels que des bactéries, des bactériophages, des champignons, des protozoaires et des virus. En fait, les humains ont 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (Probiotiques, Prébiotiques, Aliments médicaux, Suppléments, Autres), Application (Thérapeutique, Diagnostic), Type de maladie (Obésité, Diabète, Trouble auto-immun, Troubles métaboliques et gastro-intestinaux, Cancer, Autres maladies) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts ENTEROME (France), Yakult (États-Unis), DuPont (États-Unis), Metabiomics Corporation (États-Unis), ViThera Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Second Genome Inc. (États-Unis), MICROBIOME THERAPEUTICS LLC (États-Unis), Vedanta Biosciences, Inc. (États-Unis), Osel, Inc. (États-Unis), Merck Sharp & Dohme Corp (Allemagne), Seres Therapeutics (États-Unis), Synthetic Biologics, Inc. (États-Unis), Synlogic (États-Unis), 4D pharma plc (Royaume-Uni), Metabogen AB (Suède), Ritter Pharmaceuticals (États-Unis), Symberix (États-Unis) et Symbiotix Biotherapies, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché du microbiome humain

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des maladies

La prévalence croissante des maladies respiratoires dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. En outre, l’accent mis sur le développement de l’immunité est entièrement responsable de la stimulation du taux de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour le développement de médicaments renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé , tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, l’augmentation des investissements par les industries biotechnologiques et biopharmaceutiques, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et l’augmentation de la popularité des chirurgies mini-invasives, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. , le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, l’attention croissante portée au développement thérapeutique du microbiome humain et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial du microbiome humain

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et la recherche inadéquate sur le microbiome humain devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les obstacles à la preuve du lien de causalité entre la dysbiose et les maladies , et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du microbiome humain fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du microbiome humain, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du microbiome humain

Le COVID-19 a eu un impact limité sur le marché. L’intérêt croissant des chercheurs pour les microbiomes humains en raison de son association avec plusieurs maladies respiratoires et immunitaires a joué en faveur du marché. La pandémie a entraîné l’arrêt de nombreuses activités de recherche et développement, ce qui a également eu pour effet d’affecter ce marché. L’augmentation du nombre d’assouplissements s’avérerait donc bénéfique pour le marché. Par exemple, en juillet 2021, Seres Therapeutics, Inc. a conclu un accord avec Nestlé Health Science pour commercialiser conjointement SER-109, aux États-Unis et au Canada. L’objectif de cette thérapie expérimentale sur le microbiome est d’ouvrir la voie à une toute nouvelle modalité de traitement.​

Développement récent

En septembre 2021, PhenoBiome a lancé aujourd’hui un test du microbiome intestinal humain via Genetic Direction, qui traitera les tests dans son laboratoire certifié CLIA et CAP.

En juin 2021, NovoBiome, une société de découverte de médicaments, a annoncé la construction de NovoSift, une plateforme de recherche et de découverte ex-vivo disruptive qui analysera la relation symbiotique entre le microbiote et l’intestin humain.

Portée du marché mondial du microbiome humain

Le marché du microbiome humain est segmenté en fonction du produit, de l’application et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Probiotiques

Prébiotiques

Aliments médicaux

Suppléments

Les autres

Sur la base du produit, le marché du microbiome humain est segmenté en probiotiques , prébiotiques, aliments médicaux, suppléments et autres.

Application

Thérapeutique

Diagnostique

Sur la base des applications, le marché du microbiome humain est segmenté en thérapeutique et diagnostic.

Type de maladie

Obésité

Diabète

Maladie auto-immune

Troubles métaboliques et gastro-intestinaux

Cancer

Autres maladies

Sur la base du type de maladie, le marché du microbiome humain est segmenté en obésité, diabète, troubles auto-immuns, troubles métaboliques et gastro-intestinaux, cancer et autres maladies.

