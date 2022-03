Analyse du marché du groupe d’instruments par tendances du secteur, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance et prévisions d’ici 2029

Une étude influente du marché des clusters d’instruments comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le groupe d’instruments peut être défini comme un instrument installé dans un véhicule au-dessus du volant qui affiche des informations relatives au fonctionnement du véhicule telles que le niveau de carburant, la vitesse du véhicule, le niveau de carburant et l’état de divers systèmes du véhicule. Ces informations sont généralement présentées sous la forme de jauges à aiguille, d’affichages numériques et de symboles lumineux. Le compteur de vitesse est le composant principal du groupe d’instruments.

Le groupe d’instruments se compose principalement d’un processeur graphique intégré à un accélérateur 2D/3D, un contrôleur SDR, DDR ou Nand Flash, un contrôleur d’affichage qui affiche des informations graphiques à l’aide d’un écran LCD TFT. Ce cluster s’intègre également avec CAN, MOST MLB, LVDS, Ethernet et USB qui permettent une connexion directe au reste du réseau.

L’importance croissante du combiné d’instruments a renforcé les acteurs car l’intégration de la technologie numérique aux clusters traditionnels améliorera la performance globale du cluster, dynamisant ainsi le marché.

Le marché mondial des groupes d’instruments devrait enregistrer un TCAC substantiel de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché du groupe d’instruments:

Le marché mondial du groupe d’instruments est segmenté en cinq segments notables qui sont la catégorie de véhicule, le type de véhicule, le type de groupe, l’application et le canal de vente.

Sur la base de la catégorie de véhicule, le marché est segmenté en voiture de tourisme, véhicule utilitaire, deux-roues, véhicule tout-terrain (VHR), véhicule agricole et autres En juin 2019, Continental et Leia ont développé le nouvel écran 3D Light Field Display qui apportera la troisième dimension aux véhicules automobiles. La solution de cockpit innovante dotée du groupe d’instruments à champ lumineux 3D naturel. Le produit améliorera l’expérience du conducteur en rendant l’interaction avec le véhicule plus simple et plus efficace.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicule à combustion interne (ICV) et véhicule électrique En décembre 2018, Continental a agrandi son usine de production située en Inde. L’usine de production mise en place a été lancée en Inde et devrait être achevée en 2020. La nouvelle usine de production aidera l’entreprise à acquérir le marché indien.

Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en compteur de vitesse, jauge de carburant, compteur kilométrique, tachymètre et autres En octobre 2018, le groupe Continental a acquis Kathrein Automotive GmbH. La société est une filiale de Kathrein SE qui fournit les antennes du véhicule. L’acquisition aidera l’entreprise à développer les nouvelles antennes intelligentes pour la connectivité des véhicules. L’acquisition permettra de développer ensemble la mobilité intelligente.

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en équipementier d’origine et marché secondaire En février 2018, Continental a formé un partenariat avec NVIDIA pour développer les systèmes de véhicules autonomes IA. Les entreprises se concentrent sur le développement de la solution sans conducteur pour l’industrie automobile.

Sur la base du type de cluster, le marché est segmenté en numérique, analogique, hybride En juin 2018, Bosch et Mojio ont conclu un accord de partenariat pour l’innovation. Bosch a réalisé un investissement stratégique dans Mojjo pour fournir les services avancés de voiture connectée. L’innovation sera réalisée pour détecter le crash, le diagnostiquer et le notifier sur un écran qui informera le consommateur de l’état du véhicule.



Analyse au niveau du pays du marché du groupe d’instruments

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial du cluster d’instruments, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et une analyse qualitative plus poussée est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants. sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du groupe d’instruments comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont NIPPON SEIKI CO., LTD., Continental AG, Robert Bosch LLC, Denso Corporation, Magneti Marelli SPA, Yazaki Corporation, Visteon Corporation, Calsonic Kansei Corporation, Pricol Limited, Cypress Semiconductor Corporation, Nvidia Corporation, Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd., Parker Hannifin Corporation, Groupe IAC, Panasonic Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Harman International, Inc., Kyocera International, Inc., Japan Display Inc, Ford Motor Company, Desay Corporation et Renesas Electronics Société entre autres.

Lancements de produits

En mars 2019, VISTEON CORPORATION a lancé le premier cluster 3D pour toutes les nouvelles PEUGEOT 208 dans toutes les parties du i-Cockpit 3D unique de PEUGEOT, où le combiné d’instruments représente principalement le premier véritable cluster 3D dans la production automobile. Il aide à afficher des réflexions avancées pour créer les impressions de graphiques 3D.

En novembre 2018, Robert Bosch LLC a lancé le nouveau tableau de bord incurvé lancé sur Volkswagen Touareg. C’est un cockpit numérique qui contient un tableau de bord incurvé qui assure la fiabilité. Le cluster offre la possibilité au conducteur de sélectionner les fonctionnalités requises.

L’étude de marché du groupe d’instruments couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Groupe d’instruments

Catégorisation du marché du groupe d’instruments pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché du groupe d’instruments et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Instrument Cluster

