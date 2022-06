Analyse du marché du fromage par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Fromage . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur le fromage présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial du fromage était de 84,95 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du fromage devrait atteindre 137,4 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1053

Le fromage est considéré comme l’un des produits alimentaires dérivés du lait les plus sains qui ont été classés en 2000 variétés. Les matières premières utilisées dans la fabrication du fromage comprennent le lait. De plus, le fromage varie en fonction de la matière première et du processus de production global. Par exemple, il peut varier selon la race de l’animal, les conditions de pâturage et climatiques, etc., ce qui entraîne une modification de la texture et de la saveur du fromage. Il a également une longue durée de conservation et est riche en protéines, minéraux essentiels, graisses, calcium, etc.

Facteurs influençant le marché

Le fromage gagne du terrain en raison de son utilisation dans les plats très populaires, tels que la pizza, les pâtes, etc. De plus, le produit est disponible dans un large éventail de catégories, telles que la trempette au fromage, le fromage à l’ail, le fromage à tartiner, le fromage mozzarella, fromage cheddar, etc.

The availability of a wide range of cheese will fuel the growth of the global cheese market.

The rising demand for packaged food will also contribute to the growth of the global cheese market during the study period. Convenience food is gaining substantial traction due to ease of cooking, high shelf life, etc. In addition to that, the growing employment rate and busy lifestyle of people will also benefit the global cheese market during the forecast period.

On the contrary, negative health consequences of cheese may limit the growth of the market.

COVID-19 Impact Analysis

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’industrie hôtelière, ce qui a entravé la demande de fromage. Le fromage est largement utilisé par les hôtels et les restaurants car il est utilisé dans la fabrication d’un large éventail de cuisines. De plus, divers canaux de distribution doivent fermer leurs portes afin de se conformer aux règles des gouvernements. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché mondial du fromage.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1053

Analyse régionale

L’Europe devrait représenter le plus grand marché du fromage au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché est attribuable à la forte demande de fromage dans la région. En outre, la région est également considérée comme le deuxième produit laitier préféré après le lait liquide. En dehors de cela, le mode de vie occupé et la croissance de la population active de la région contribueront à la croissance du marché du fromage au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Fromageries Bel SA

• GCMMF- Amul

• Mondelez International Group

• Fonterra Co-operative Group Ltd.

• Bongrain SA

• Dairy Farmers of America Inc.

• Alra Foods Inc.

• Saputo Inc •

Almarai Company Ltd.

Joueurs

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du fromage se concentre sur le type, la source, le canal de distribution, le produit et la région.

Par type

• Fromage naturel

• Fromage à pâte dure • Fromage à

pâte molle

• Fromage

fondu • Fromage à tartiner

• Fromage en bloc

Par source

• Lait de vache

• Lait de brebis

• Lait de chèvre

• Lait de bufflonne

Par circuit de distribution

• Dépanneurs

• Hypermarchés et supermarchés

• Plateformes de commerce électronique

• Autre

sous-produit

• Mozzarella

• Cheddar

• Feta

• Parmesan

• Roquefort

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1053

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1053

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/