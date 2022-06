Analyse du marché du filtrage à haut contenu: principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, part, demande et prévisions jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché du filtrage à haut contenu était évalué à 1,1 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,63 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le rapport d’étude de marché sur le dépistage à haut contenu est une source d’informations vitale qui donne les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Toutes les données de marché collectées sont vérifiées et validées par les experts du marché pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Il devient facile d’analyser les actions des acteurs clés et leurs effets sur les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs CAGR avec un excellent rapport. La vue d’ensemble du marché est analysée par rapport aux acteurs du marché sous forme de clients, d’entreprises ou de clients. Le rapport mondial sur le marché du filtrage de contenu élevé aide également à mesurer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation.

Les efforts vigilants accompagnés d’approches intégrées et de techniques sophistiquées se traduisent par un excellent rapport d’étude de marché qui oriente le processus décisionnel de l’entreprise. Le rapport de recherche commerciale sur le marché du filtrage de contenu élevé passe en revue divers marchés au niveau mondial en accord avec les exigences du client et récupère les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché.

Le criblage à haut contenu (HCS), également connu sous le nom d’analyse à haut contenu, est une méthode analytique de microscopie automatisée qui combine des outils de visualisation pour extraire des données quantitatives à partir de populations cellulaires. L’imagerie par fluorescence analyse de nombreuses caractéristiques biochimiques et physiques des cellules de l’échantillon. Il combine la biologie cellulaire contemporaine, la cytométrie en flux et la manipulation robotique. Cela aide à la découverte de médicaments, au profilage multivarié des médicaments et à la recherche sur la toxicité tout en utilisant des robots , des détecteurs et des logiciels pour garder une trace de tout.

Dynamique du marché du filtrage de contenu élevé

Conducteurs

Le besoin croissant de maîtrise des coûts dans la R&D pharmaceutique stimulera le taux de croissance du marché

Le coût exorbitant et le temps nécessaire pour développer un médicament obligent les sociétés pharmaceutiques à repenser leurs dépenses de R&D. Les entreprises pharmaceutiques utilisent des solutions HCS pour tester la toxicité potentielle des produits chimiques et des substances complexes afin d’améliorer les tests de toxicité in vitro en réduisant le temps et le coût. Cela stimule le marché de la projection à haut contenu et devrait être un moteur majeur pour l’industrie au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des troubles neurodégénératifs propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

L’une des principales raisons de l’expansion du marché est la prévalence croissante des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson dans le monde.

En outre, le nombre croissant d’applications de HCS dans la recherche en sciences de la vie agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché du criblage à haut contenu. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la population gériatrique sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché du dépistage à haut contenu. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché du dépistage à haut contenu. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance élevé du filtrage de contenu est l’accent croissant des fabricants sur l’adoption de technologies avancées.

Opportunités

Le nombre croissant de CRO fournissant des services HCS stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant de CRO fournissant des services HCS offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du filtrage de contenu élevé. Alors que la demande de prestataires de services externalisés dans le HCS augmente, un nombre croissant d’ORC commencent à proposer des services HCS. Ceci, à son tour, offre une chance au marché HCS de se développer.

De plus, une augmentation du financement gouvernemental et des investissements en capital-risque sur les marchés développés et un nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du filtrage à haut contenu au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial du dépistage à haut contenu

La diminution de l’adoption des instruments HCS en raison de leurs prix élevés entravera le taux de croissance du marché

La diminution de l’adoption des instruments HCS en raison de leurs prix élevés entravera le taux de croissance du marché. Les instruments HCS sont plus chers car ils ont des fonctionnalités et des fonctionnalités d’imagerie et d’analyse cellulaires plus avancées. De plus, le coût global de possession de ces instruments est augmenté par les frais de maintenance et diverses dépenses indirectes supplémentaires. En raison de leur coût élevé, les dispositifs HCS ne sont pas largement utilisés dans les milieux cliniques et de recherche, en particulier dans les pays en développement.

Le manque de professionnels qualifiés et de connaissances sur les instruments HCS pose un défi majeur pour la croissance du marché au cours de la période de prévision

Le manque de professionnels qualifiés et de connaissances sur les instruments HCS mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché . Les cytomètres en flux et les lecteurs multimodes sont des exemples d’équipements HCS dotés de technologies complexes. Des experts ayant une compréhension approfondie des tests cellulaires et une expérience des logiciels et des dispositifs sont nécessaires pour s’assurer qu’ils sont utilisés à leur plein potentiel. Cependant, les travailleurs qualifiés sont en nombre limité dans ce secteur.

D’autre part, une infrastructure et un financement inadéquats pour les activités de recherche et développement dans les pays émergents freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du filtrage à haut contenu fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du filtrage de contenu élevé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du criblage à haut contenu Cytiva (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), BioTek Instruments, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Yokogawa Electric Corporation (Japon), Thorlabs, Inc. (États-Unis), Molecular Devices, LLC (États-Unis), Olympus Corporation (Japon), Essen BioScience (Royaume-Uni), Evotec AG (Allemagne), Genedata AG (Suisse), Cell Signaling Technology, Inc. (États-Unis), Sysmex Moyen-Orient FZ-LLC (EAU), arivis AG (Allemagne), AXXAM SpA (Italie), Danaher (États-Unis), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), entre autres.

COVID-19 a commencé à affecter la terre en mars de l’année dernière. Il a provoqué des ravages généralisés et surchargé les systèmes de santé de nombreux pays. Ces deux faits ont convaincu les gouvernements du monde entier que le virus était dangereux et qu’il fallait le contenir. Ces nationsCes nations ont imposé des confinements et des quarantaines ont imposé des confinements et des quarantaines. Celles-ci n’étaient que temporaires car elles avaient un effet limité. De nombreux secteurs et marchés en ont souffert. L’un d’entre eux était le marché de la diffusion à haut contenu. Il est devenu plus difficile de mettre ces techniques à la disposition des chercheurs car de nombreuses industries sur lesquelles les entreprises du marché comptaient pour les matières premières ont soit interrompu leurs opérations, soit réduit leur production. De plus, les fabricants ont découvert que leurs coûts de production avaient augmenté.