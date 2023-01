Analyse du marché du dépistage néonatal par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés

Data Bridge Market Research a récemment ajouté une recherche concise sur le rapport sur le marché du dépistage néonatal afin de fournir des informations précieuses liées aux tendances importantes du marché qui animent l’industrie. Le rapport sur le marché du dépistage néonatal met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de la demande du marché et des scénarios d’offre. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Les principaux fabricants mondiaux du marché Dépistage néonatal, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché du dépistage néonatal était évalué à 0,9 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,76 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « dosages immunologiques et enzymatiques » représentent le plus grand segment technologique du marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision en raison de la large utilisation de ces tests pour dépister les troubles chez les nouveau-nés.

DEVELOPPEMENTS récents

Le 30 septembre 2020, PerkinElmer, Inc., une société mondiale qui se consacre au développement d’une société saine, a obtenu la certification CE-IVD pour son test de dépistage néonatal EONISTM, qui dépiste l’AMS (amyotrophie spinale), le SCID (immunodéficience combinée sévère ) et XLA (agammaglobulinémie liée à l’X). Ce test IVD RT-PCR est conçu pour interagir avec le flux de travail complet de dépistage néonatal de PerkinElmer, offrant aux laboratoires une solution complète à source unique qui comprend tout, de l’échantillon à la solution.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du dépistage néonatal sont

PerkinElmer Inc., (États-Unis), Demant A/S (Danemark), Natus Medical Incorporated (États-Unis), Bio-Rad Laboratories (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse), Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis), Bruker (États-Unis), Danaher (États-Unis), Medtronic (Irlande), Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (Allemagne), Trivitron Healthcare (Inde), Baebies Inc., (États-Unis) et RECIPE Chemicals + Instruments GmbH (Allemagne) entre autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché Dépistage néonatal

Le marché du dépistage néonatal est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type de produit, technologie, type de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage néonatal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage néonatal en raison de la présence d’acteurs majeurs, de la disponibilité de programmes de dépistage néonatal et de politiques de remboursement favorables dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du taux de dépistage et de la sensibilisation accrue au diagnostic précoce dans la région.

Portée du rapport :

Analyse et prévision de la taille du marché du marché mondial du dépistage néonatal , en termes de valeur

Le rapport décrit, catégorise et prévoit l’industrie du dépistage néonatal en fonction du type de produit, du fournisseur de services, des utilisateurs finaux et de l’application

Développements concurrentiels tels que les extensions, les progrès technologiques, les services et le cadre réglementaire au sein du marché mondial Dépistage néonatal

Moteurs du marché et défis pour le marché du dépistage néonatal

Profil détaillé des principaux acteurs avec leurs stratégies.

Opportunités

Programmes et avancées favorables pour générer des opportunités

De plus, on estime que les programmes et législations gouvernementaux favorables et les avancées technologiques génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Le lancement d’instruments de spectroscopie de masse et d’oxymètres aux performances améliorées offrira en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

