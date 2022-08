Analyse du marché du chlorure d’aluminium, part, enquête mondiale, croissance, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2028

La taille du marché mondial du chlorure d’aluminium était considérablement importante en 2020 et devrait continuer à enregistrer un TCAC des revenus en augmentation rapide entre 2021 et 2028. Les principaux facteurs responsables de la croissance des revenus du marché sont les diverses applications du produit, l’utilisation d’aluminium à faible coût. les coagulants de chlorure dans le traitement des eaux usées domestiques et l’intensification des recherches sur l’utilisation du chlorure d’aluminium comme coagulant dans les pays en développement. En outre, le composé chimique est largement utilisé comme agent de déshydratation des boues dans les systèmes de traitement des eaux usées. Il a encore augmenté la demande de chlorure d’aluminium de diverses industries à travers le monde.

Le chlorure d’aluminium est un solide cristallin inodore jaune ou blanc ayant un point d’ébullition élevé et un point de fusion bas. Il est principalement utilisé comme catalyseur dans l’industrie chimique pour un large éventail d’applications, telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les colorants et les pigments, le reformage des hydrocarbures et les pesticides. En même temps, il est utilisé comme agent de nucléation dans la production de dioxyde de titane, la production électrolytique d’aluminium et la fabrication d’alumine fumée.

Principaux acteurs du marché mondial du chlorure d’aluminium :

GFS Chemicals, Guldbrandsen, Cellmark AB, Skyhawk Chemicals, Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Aditya Birla Chemicals, Southern Ionics et Tokyo Kasei Kogyo Co., Kemira Kemi AB, GEO Specialty Chemicals, Inc., Noah Technologies Corporation

Le chlorure d’aluminium est de plus en plus utilisé comme agent de déshydratation des boues dans les systèmes de traitement des eaux usées. Les coagulants rentables au chlorure d’aluminium sont aujourd’hui largement utilisés dans le traitement des eaux usées domestiques, ce qui, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché du chlorure d’aluminium dans les années à venir. En outre, la forte demande de colorants et de pigments dans les peintures et revêtements en expansion, les encres d’imprimerie, le textile, les plastiques et d’autres industries de niche stimulerait la croissance. Le marché devrait être principalement stimulé par l’utilisation croissante du chlorure d’aluminium anhydre dans diverses applications.

Segmentation du marché basée sur Form Outlook :

Granule

Poudre

Perspectives d’application :

Teintures et pigments

Pesticides

Pharmaceutique & Cosmétique

Résines Hydrocarbures

Alumine fumée

Production électrolytique d’aluminium

Le dioxyde de titane

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



