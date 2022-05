Analyse du marché des vulcanisats thermoplastiques en Europe 2020-2027 | Mitsui Chemicals, Inc., Ravago, Teknor Apex Company, Inc., Trinseo LLC

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché Europe Vulcanisat thermoplastique . Cela comprend la taille du marché, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, l’analyse de la concurrence, les études de cas des opérateurs, les opportunités, les tendances futures, les chaînes de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et les stratégies incluses. Le rapport présente également une analyse SWOT et des prévisions pour les investissements en vulcanisat thermoplastique en Europe de 2019 à 2027.

«Le marché européen du vulcanisat thermoplastique était évalué à 1377,70 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 592,51 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision 2020-2027. »

Le vulcanisat thermoplastique en Europe comprend le rapport d’analyse du marché des principales entreprises:

Alphagare

ExxonMobil Corporation

Celanese Corporation

Kumho Polychem

Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsui Chemicals, Inc.

Ravago

Teknor Apex Company, Inc.

Trinseo LLC

Produits chimiques Zeon LP

Répartition du marché Vulcanisat thermoplastique en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché européen des vulcanisats thermoplastiques en fonction des types suivants :

Sur la base de l’ application , le marché européen des vulcanisats thermoplastiques est segmenté en:

Automobile

Construction de bâtiments

Biens de consommation

Soins de santé

Les autres

Le vulcanisat thermoplastique (TPV) est un mélange de particules de caoutchouc réparties dans une matrice thermoplastique. Le TPV a donc des propriétés mixtes, y compris les caractéristiques de l’élastomère de caoutchouc vulcanisé ainsi que les propriétés de manipulation du matériau thermoplastique. Le TPV typique contient environ les deux tiers de monomère d’éthylène propylène diène et un tiers de polypropylène résistant aux chocs. Ce mélange de matières premières peut également différer, comme le polypropylène avec du caoutchouc naturel, le polypropylène et les copolymères éthylène-octène, et autres. Ces matériaux ont une large gamme de dureté, une excellente résistance à la flexion, une résistance élevée aux chocs et une résistance supérieure aux acides, aux bases et aux milieux aqueux.

En raison de sa polyvalence de fabrication et de sa facilité de traitement, le TPV est utilisé dans des applications nécessitant des caractéristiques de durabilité et de légèreté, telles que les véhicules, la construction et autres. La demande croissante de matériaux légers et performants dans l’industrie automobile devrait alimenter la demande de vulcanisations thermoplastiques (TPV) au cours de la période de prévision.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

