Analyse du marché des voyages d’agrément couvrant la taille, la part, la croissance, les tendances et les opportunités à venir 2021-2030

Le marché mondial des voyages d’agrément détenait une valeur marchande de 4 306,8 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 6 347,8 milliards USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période projetée.

Les voyages d’ agrément sont des voyages planifiés en dehors de l’environnement habituel à des fins de loisirs, de divertissement, de détente, de vacances et de passe-temps, entre autres. Le marché devrait être tiré par l’évolution des habitudes de consommation des consommateurs, l’augmentation de la diversité et la connectivité mondiale. En 2018, environ 1 personne sur 5 prévoyait de faire des voyages de bien-être et de santé dans des retraites de perte de poids et de remise en forme et des retraites de méditation de yoga, entre autres. Ce nombre a presque doublé par rapport à 2017.

Le manque de main-d’œuvre qualifiée aux niveaux intermédiaire et supérieur de la direction, associé aux impacts environnementaux des voyages d’agrément, devrait entraver la croissance du marché. Le marché a été extrêmement touché pendant la pandémie de COVID-19, en raison des fermetures dans la plupart des pays du monde, de l’annulation de vols intérieurs et internationaux et d’autres restrictions de voyage. Cependant, avec l’assouplissement des restrictions de voyage en 2021, le marché devrait se redresser bientôt.

Facteurs d’influence de la croissance :

évolution des habitudes de dépenses des consommateurs

Avec l’augmentation du revenu disponible des personnes à travers le monde, leurs habitudes de dépenses évoluent également. Une grande partie de ces revenus est également consacrée aux voyages d’agrément, ce qui alimente la croissance du marché. Selon Knoema, les 5 premiers pays ayant les dépenses de tourisme de loisirs les plus élevées étaient Macao, les Maldives, les Seychelles, les Bahamas et le Cap-Vert, avec des dépenses de 47,9 %, 31,1 %, 19,9 %, 17,3 % et 16,4 %, respectivement en 2019. De plus, un voyageur moyen consacre environ 9 % de son budget vacances au divertissement. Ces dépenses élevées en voyages d’agrément devraient stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la diversité

La population diversifiée à travers le monde pousse les gens à explorer de nouveaux endroits et à rencontrer de nouvelles personnes. Les voyageurs cherchent désormais à en apprendre davantage sur les différentes diversités culturelles et ethniques. Cela les pousse à voyager à travers divers endroits, stimulant ainsi la croissance du marché. En outre, le besoin croissant d’améliorer la conscience de la diversité augmente également l’adoption des voyages d’agrément. Les parents modernes optent pour les voyages d’agrément afin que leurs enfants puissent embrasser la diversité culturelle tout en explorant des destinations étrangères. De telles expériences leur permettent de développer une ouverture d’esprit aux nouvelles philosophies et idées et aussi de devenir intellectuellement avancés. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Connectivité mondiale

En raison de la disponibilité rapide d’Internet, les gens connaissent désormais tous les endroits du monde. La croissance de l’industrie aérospatiale a également permis à ces personnes de se rendre dans tous les endroits qu’elles désirent visiter. Actuellement, tous les sites sont connectés via différents moyens de transport, ce qui a stimulé la connectivité mondiale. Cela augmente l’adoption des voyages d’agrément, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Aperçu des segments :

Le marché mondial des voyages d’agrément est segmenté en fonction du type de voyageur et du canal de vente.

Par type de voyageur



Groupe solo

Le segment des voyageurs solo devrait détenir la plus grande part de marché de plus de 70 % et le segment des groupes devrait croître au TCAC le plus rapide d’environ 6,1 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de voyageurs en solo devrait stimuler la croissance des segments. Les forfaits de groupe abordables et pratiques offerts par diverses agences de voyages devraient stimuler la croissance des segments de voyageurs de groupe.

Par canal de vente Canaux

conventionnels Canaux

en ligne

La valeur marchande des canaux en ligne devrait dépasser 4 300 milliards USD d’ici 2024. On estime que la demande croissante de réservations sur le Web, associée au nombre croissant de sites Web de voyages en ligne, tels qu’Expedia, stimulera le marché. croissance.

Aperçu régional

Basé sur la région, le marché mondial des voyages d’agrément est divisé en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord et Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché de plus de 38 % en raison de la préférence croissante pour les destinations situées en Asie-Pacifique pour les voyages d’agrément. Ces endroits incluent les Maldives, Macao et la Thaïlande, entre autres.

La région Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en raison de l’augmentation du revenu disponible et du soutien du gouvernement ainsi que des organisations non gouvernementales pour voyager et explorer divers endroits.

Paysage concurrentiel Les

principaux acteurs opérant sur le marché mondial des voyages d’agrément comprennent American Express Travel, Carlson Wagonlit Travel, Cox & Kings Ltd, Expedia Group, JTB USA, Inc., Priceline (Booking Holdings, Inc.), Thomas Cook India Ltd, Travel Leaders Group, TUI Group et World Travel, Inc., entre autres.

Ces acteurs du marché sont impliqués dans des collaborations, des fusions et acquisitions et des lancements de nouveaux produits pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, CWT, une plateforme de gestion de voyages, a lancé et mis en œuvre son programme d’intégration remodelé pour une intégration transparente et rapide de nouveaux clients en mai 2021. Avec cela, l’entreprise s’est concentrée sur la résolution d’un problème traditionnel à l’échelle de l’industrie.

Le rapport sur le marché mondial des voyages d’agrément fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous :

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel : Fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des voyages d’agrément ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché mondial des voyages d’agrément répond à des questions telles que :

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des voyages d’agrément?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact de COVID-19 sur le marché mondial des voyages d’agrément au cours de la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des voyages d’agrément ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des voyages d’agrément?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des voyages d’agrément?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs du marché mondial des voyages d’agrément?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des voyages d’agrément?

