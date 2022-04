Analyse du marché des vêtements médicaux et recherche approfondie sur la taille, les tendances, les facteurs de croissance émergents et les prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements médicaux était évalué à 94,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 173,24 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le segment jetable par segment d’utilisation détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux. Les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures sont tous des produits médicaux couramment utilisés dans le monde.

Le rapport d’étude du marché des vêtements médicaux offre une couverture complète du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029. Il fournit des tendances de marché historiques, actuelles et futures pour aider à développer une stratégie de marché robuste. En outre, il fournit une analyse de la chaîne de valeur, des moteurs clés et des défis, et inclut les opportunités à venir sur le marché Vêtements médicaux qui permettront le succès de l’entreprise.

Le rapport sur le marché des vêtements médicaux fournit une analyse détaillée de la taille du marché mondial, de la taille du marché au niveau régional et national, de la croissance du marché de segmentation, de la part de marché, du paysage concurrentiel, de l’analyse des ventes, de l’impact des acteurs du marché national et mondial, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des réglementations commerciales. , les développements récents, l’analyse des opportunités, l’analyse stratégique de la croissance du marché, les lancements de produits, l’expansion du marché régional et les innovations technologiques.

Analyse et taille du marché mondial des vêtements médicaux

La prévalence accrue des maladies chroniques a entraîné une augmentation du nombre de patients dans le monde. D’autre part, les patients hospitalisés sont à risque de développer des infections nosocomiales (IAS). Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à tout moment, 10 % des hôpitaux des pays sous-développés et environ 7 % des hôpitaux des pays riches documentent au moins une incidence d’IAS. En conséquence, l’accent a été mis davantage sur l’amélioration de l’infrastructure hospitalière et sur la garantie d’une hygiène optimale. Par conséquent, l’augmentation de la demande de vêtements médicaux sur le marché.

Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les vêtements médicaux :

CHEROKEE UNIFORMS

Landau Uniforms

Urbane Scrubs

UNIFORMES BARCO

Dickies Medical

IguanaMed

Peaches Uniforms

Smitten Scrubs

Heartsoul

Superior Uniform Group

Calico Uniforms

GET-WELL.IN

…..

Ce rapport complet sur le marché des vêtements médicaux aide à déterminer les lacunes et les problèmes rencontrés par les entreprises dominantes ou nouvelles. Il fournit également des informations sur l’impact potentiel du COVID-19 existant sur le scénario de marché. Le marché Vêtements médicaux est divisé par type et par application. Pour la période 2018-2027, la croissance entre les segments fournit des calculs et des prévisions précis des ventes par type et application en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut vous aider à développer votre entreprise en ciblant des marchés de niche qualifiés.

Segmentation du marché Vêtements médicaux :

Produit

Vêtements professionnels

Vêtements pour patients

Vêtements spécialisés

Vêtements de premiers soins

Wraps et serviettes

Autres

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers secours, enveloppements et serviettes et autres.

Usage

Réutilisable

Jetable

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres ambulatoires

Paramètres de soins à domicile

Laboratoires de recherche et cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Distributeur tiers

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres.

Portée du rapport sur le marché des vêtements médicaux

LES ATTRIBUTS DES DÉTAILS ANNÉE ESTIMÉE 2022 ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2021 ANNEE DE PREVISION 2029 ANNEE HISTORIQUE 2020 UNITÉ Valeur (millions USD/milliard) SECTEURS COUVERTS Types, applications, utilisateurs finaux, et plus encore. COUVERTURE DU RAPPORT Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances PAR RÉGION Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique PORTÉE DE LA PERSONNALISATION Personnalisation gratuite du rapport (équivalent jusqu’à 4 jours ouvrables d’analystes) avec achat. Ajout ou modification de la portée du pays, de la région et du segment.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Vêtements médicaux fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché des vêtements médicaux

Combien de revenus le marché Vêtements médicaux générera-t-il à la fin de la période de prévision? Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ? Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Vêtements médicaux? Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Vêtements médicaux? Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Vêtements médicaux? Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Vêtements médicaux pour étendre leur présence géographique? Quelles sont les principales avancées du marché Vêtements médicaux? Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché Vêtements médicaux?

