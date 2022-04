Analyse du marché des vélos électriques couvrant la taille, la part, la croissance, les tendances et les opportunités à venir 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des vélos électriques. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les vélos électriques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’Inde en est aux premières étapes de la transition vers les véhicules électriques. Les préoccupations concernant la pollution et d’autres problèmes environnementaux, ainsi que la baisse des coûts d’exploitation des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence, entraîneront une adoption accrue des vélos électriques, ce qui stimulera la croissance du marché. Le gouvernement encourageant l’adoption de véhicules électrifiés, le marché des vélos électriques en Inde devrait croître dans les années à venir. Le coût de fonctionnement des vélos électriques est d’environ 10 INR pour 70 km, alors que la même distance avec des variantes conventionnelles coûte au moins 102 INR.

Au cours de l’exercice 2020, le marché des vélos électriques en Inde était évalué à 72,34 millions INR. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11,16 % au cours de la période 2021-2027, pour atteindre 143,34 millions INR d’ici 2027.

Actions gouvernementales :

En février 2018, le groupe de réflexion politique du gouvernement indien, Niti Aayog, a proposé et rendu obligatoire l’électrification de tous les deux-roues d’une cylindrée inférieure à 150 cm3, d’ici mars 2025. Avec cette réglementation, l’industrie des deux-roues connaîtra une transition rapide. vers la mobilité électrique. En outre, le gouvernement a apporté de grands changements au Département de l’industrie lourde en association avec les programmes «FAME» et «FAME II» de la Society of Indian Automobile Manufacturers. Parmi les autres initiatives gouvernementales qui favoriseront l’adoption des vélos électriques, citons le National Electric Mobility Mission Plan 2020 (NEMMP 2020), l’Atmanirbhar Bharat Abhiyan et la campagne Make in India.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le verrouillage national à la suite de la pandémie aura un impact positif à long terme sur le marché des vélos électriques en Inde. La demande de vélos électriques a augmenté au milieu de la pandémie parce que les gens craignaient de voyager en transports en commun. La demande croissante de vélos électriques a également été soutenue par la politique d’électrification du gouvernement. De plus, les gens ont commencé à se rendre compte que les véhicules à moteur à combustion polluent 60% de plus que les variantes électrifiées. Après la levée du confinement, l’adoption des vélos électriques comme mode de transport personnel a explosé. Cette croissance devrait également se poursuivre à long terme.

