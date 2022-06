Analyse du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes, taille du marché, croissance du marché, stratégies concurrentielles et demande mondiale au cours de la période 2022-2029

Ce rapport est divisé en plusieurs attributs qui incluent les fabricants, la région, le type, l’application, l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les tendances émergentes, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs qui sont à nouveau détaillés dans le rapport au besoin pour décrire le sujet et fournir un maximum d’informations pour une meilleure prise de décision. Ce rapport de marché fournit également une analyse exhaustive du scénario géographique de l’industrie, y compris une analyse détaillée de la portée du marché, de la part, du développement d’une année sur l’autre et une analyse des opportunités sur les principales régions.

La période de prévision atteindra finalement le plafond pour le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes ainsi que pour l’industrie. Le rapport Véhicule semi-autonome et autonome contient toutes les restrictions et tous les moteurs du marché Véhicule semi-autonome et autonome qui sont déduits de l’analyse SWOT. Ce rapport fournit également une explication de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché, et fournit également des informations sur tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui dominent le marché, le dont les profils d’entreprises sont inclus dans ce rapport. Les principaux acteurs du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes impliqués dans l’étude sont ZF Friedrichshafen AG ; Volkswagen AG ; Daimler AG ; Texas Instruments Incorporé ; SOCIÉTÉ DENSO ; BYD Company Ltd. ;

Le rapport mondial sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes par une étude approfondie de l’industrie des véhicules semi-autonomes et autonomes qui couvre de manière exhaustive tous les aspects des différents secteurs verticaux de l’industrie. Cela inclut son analyse des performances passées, la dernière estimation des performances du marché pour l’année en cours sur la base des moteurs, des défis et des tendances .

Répartition du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes :

Par niveau d’automatisation

Semi-Autonome Niveau 1 Niveau 2

Autonome Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5



Par composants

Semi-Autonome Intelligence Artificielle (IA) Caméra Radar LiDAR Capteur à ultrasons

Véhicule autonome Caméra Radar LiDAR Capteur à ultrasons



Par fonctionnalités ADAS semi-autonomes

Assistance de voie (LA)

Système d’avertissement de collision (CWS)

Détection des angles morts (BSD)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Aide au stationnement intelligent (SPA)

Alerte de circulation transversale (CTA)

Freinage d’urgence automatique (AEB)

Aide aux embouteillages (TJA)

Aide au stationnement intelligente (IPA)

Par type de carburant

Semi-Autonome Moteur à combustion interne (ICE) Véhicule électrique hybride (HEV) Véhicule électrique à batterie (BEV)

Autonome Moteur à combustion interne (ICE) Véhicule électrique hybride (HEV) Véhicule électrique à batterie (BEV)



Par demande

Civil

vol de taxi

Monter la grêle

Covoiturage

Camion autonome

Bus autonome

L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

PESTLE Analysis comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes.

L’analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et des segments de types de produits. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Forces dynamiques du marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes:

Facteurs de marché:

Croissance rapide et préférence pour l’adoption de la technologie de conduite autonome dans un contexte de croissance de l’IA ; ce facteur devrait affecter positivement la croissance du marché

L’adoption de cette technologie se traduit par une meilleure efficacité, la sécurité des véhicules et réduit le risque d’accidents

Les niveaux croissants de connectivité des composants dans le monde devraient affecter positivement la croissance du marché

Contraintes du marché :

Coût élevé des composants et exigence d’un financement en capital important pour l’intégration, la fabrication de ces véhicules devrait freiner la croissance du marché

L’utilisation de ces véhicules générera des quantités massives de données qui devront être gérées et stockées, ce qui nécessite le besoin d’une infrastructure qui n’est pas présente dans diverses régions en développement ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial des véhicules semi-autonomes et autonomes ?

Voici la liste des joueurs : ZF Friedrichshafen AG ; Volkswagen AG ; Daimler AG ; Texas Instruments Incorporé ; SOCIÉTÉ DENSO ; BYD Company Ltd. ; Robert Bosch GmbH; ABVolvo ; Nissan ; Delphi Technologies ; Visteon Corporation ; Continental AG ; Semi-conducteurs NXP ; BMW SA ; Magna International Inc. ; Waymo LLC ; Infineon Technologies AG ; Renesas Electronics Corporation ; Société intel; Tesla ; Cisco et Valéo.

Recherche cruciale :

Au cours de la première enquête, nous avons interrogé diverses sources clés de l’offre et de la demande pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au rapport sur les véhicules semi-autonomes et autonomes. Les principales sources d’approvisionnement comprennent des acteurs clés de l’industrie, des spécialistes en la matière d’entreprises clés et des consultants de plusieurs grandes entreprises et organisations actives sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes.

Recherche mineure :

La deuxième étude a été menée pour obtenir des informations clés sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des véhicules semi-autonomes et autonomes, la chaîne de devises du marché, les pools de grandes entreprises et la segmentation du marché, avec le niveau le plus bas, le marché géographique et les perspectives axées sur la technologie. . Des données secondaires ont été collectées et analysées pour atteindre la taille totale du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes, qui a été vérifiée par la première enquête.

Paysage concurrentiel :

Fusions et acquisitions, accords et collaborations, développements et lancements de nouveaux produits, aperçu des activités et spécifications des produits pour chaque acteur répertorié dans l’étude. Les acteurs présentés sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes sont

Le rapport clarifie les incertitudes suivantes liées au marché des véhicules semi-autonomes et autonomes :

Quels sont les différents facteurs susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes?

Comment les acteurs du marché étendent-ils leur empreinte sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes?

Quelle est la tendance la plus notable qui influence actuellement la dynamique du marché des véhicules semi-autonomes et autonomes ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules semi-autonomes et autonomes?

Quel marché régional est susceptible de présenter une pléthore d’opportunités pour les acteurs du marché du Véhicule semi-autonome et autonome ?

