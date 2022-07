Analyse du marché des véhicules électriques par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2030

Le marché mondial des véhicules électriques devrait atteindre 793,24 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement et à l’augmentation des initiatives gouvernementales concernant l’adoption de véhicules électriques pour réduire les niveaux d’émissions dans l’environnement. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’avancement technologique des produits augmente la demande de l’industrie.

La pandémie a gravement affecté l’industrie automobile et des transports et a perturbé la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement en matières premières et la demande du produit dans l’industrie automobile. Alors que les gens font face à une crise financière, il y a des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, ce qui peut avoir un effet négatif sur l’industrie. Le manque de liquidités et la crise de trésorerie ont déjà affecté les ventes du produit. De plus, de nombreuses entreprises retirent leurs investissements et le gouvernement de plusieurs pays réduit les incitations qu’elles avaient fournies plus tôt, ce qui entrave la croissance du marché.

Entreprises clés présentées dans le rapport :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des véhicules électriques publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique des véhicules électriques. industrie.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché des véhicules électriques. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des véhicules électriques, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des véhicules électriques.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché des véhicules électriques:

Aperçu complet du marché des véhicules électriques ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché des véhicules électriques

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a dominé le marché avec une part de 48,5 % en 2019 en raison de son efficacité plus élevée et de la baisse des prix du la batterie. Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) devraient enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales des pays en développement pour promouvoir la fabrication des véhicules électriques .

Le véhicule utilitaire devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 23,0 % au cours de la période de prévision, car le gouvernement des pays en développement remplace les bus à carburant par des bus électriques afin de réduire les émissions de CO2.

L’Asie-Pacifique a le taux d’adoption le plus élevé du marché en raison de l’augmentation de la population urbaine dans des pays comme la Chine, la Malaisie, l’Inde et l’Indonésie et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @

Emergen Research a segmenté le marché mondial des véhicules électriques sur la base du produit, du type de véhicule, de la classe de véhicule et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD) ; 2017-2027)

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride (HEV)

Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)

Type de véhicule Outlook (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Véhicule utilitaire

Deux roues

tourisme

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

luxe

à prix moyen

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats Arabes Unis Reste de MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

