Analyse du marché des vaccins par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 9,22 % prévu d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins augmentera à un TCAC de 9,22 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Ces dernières années, le marché des vaccins devrait croître rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’émergence de la pandémie de COVID-19. La technologie des vaccins a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, modifiant considérablement l’avenir du développement de vaccins. De nombreuses améliorations dans les programmes de développement de vaccins ont été stimulées par l’introduction du génie génétique, qui a abouti à de nouveaux produits.

Un vaccin permet à une personne d’être exposée à un agent pathogène de manière contrôlée. Les gouvernements du monde entier ont concentré leurs efforts sur la réduction du fardeau mondial des maladies, en particulier pour les maladies évitables par la vaccination. La vaccination a également été considérée comme la première ligne de défense en cas d’épidémie endémique ou pandémique, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé.

Acteurs du marché couverts :

Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Sanofi, CSL Limited, Panacea Biotec, EMERGENT, Novavax, Inc., INOVIO Pharmaceuticals, Bavarian Nordic, Sinovac Biotech Ltd., Bharat Biotech, Biotec, Serum Institute of India Pvt. Ltd., AstraZeneca, Johnson & Johnson Private Limited et Indian Immunologicals Ltd., entre autres.

Faits saillants des facteurs clés suivants : Marché des vaccins

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Dynamique du marché des vaccins

Conducteurs

La prévalence des maladies infectieuses augmentera la demande du marché.

L’augmentation du taux de prévalence des maladies infectieuses émergentes et réémergentes agit comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché du traitement.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des vaccins est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

En outre, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour faire connaître les nouvelles options de traitement et le financement gouvernemental croissant pour le développement de vaccins sont les facteurs qui élargiront le marché des vaccins. D’autres facteurs tels que la croissance de la population gériatrique et l’attention croissante portée au développement de la vaccination auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des vaccins. De plus, un revenu disponible élevé, un mode de vie en constante évolution et une affinité et une spécificité élevées des cibles entraîneront l’expansion du marché des vaccins.

Opportunités

Hausse des investissements en R&D des organismes publics et privés

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement de vaccins et l’utilisation croissante d’adjuvants dans les vaccins stimuleront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le développement économique continu et l’accent mis sur les vaccins thérapeutiques augmenteront le taux de croissance du marché des vaccins à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé associé au développement de vaccins et le manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entraveront le taux de croissance du marché des vaccins. De plus, le faible pouvoir d’achat des pays sous-développés entravera la croissance du marché des vaccins. Le manque de sensibilisation et l’accès inéquitable aux vaccins défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des vaccins fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vaccins, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des vaccins vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins

En raison de la pandémie de COVID-19, la majorité des entreprises de soins de santé, pharmaceutiques et de biotechnologie se sont concentrées sur les kits de diagnostic, les dispositifs portables de sécurité et les nouveaux vaccins et médicaments pour le traitement des coronavirus. La majorité des principales sociétés pharmaceutiques concentrent leurs efforts sur le développement d’un nouveau vaccin contre le coronavirus. De plus, des experts médicaux sont impliqués dans les services liés au COVID-19. En conséquence, d’autres domaines de la santé sont négligés. En outre, les sociétés pharmaceutiques mettent l’accent sur les diagnostics, les thérapies, les technologies de la santé et les vaccinations liés au COVID-19 et évaluent l’efficacité des traitements existants. Tous ces facteurs ont un impact positif sur le marché mondial des vaccins et auront un impact à l’avenir.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché des vaccins

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Vaccin

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché des vaccins ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché des vaccins ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché des vaccins?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché des vaccins ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

