Analyse du marché des transformateurs de puissance, dernières tendances, demande et prévisions 2022-2030

La taille du marché mondial des transformateurs de puissance était de 30.5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des transformateurs de puissance devrait atteindre 51.1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

La popularité croissante des transformateurs de puissance à coque et leurs applications basse tension devraient profiter au marché mondial des transformateurs de puissance. En outre, le marché mondial des transformateurs de puissance gagne du terrain en raison de la croissance rapide de la distribution et de la production d’électricité.

Les transformateurs de puissance intelligents devraient gagner en popularité pour les conséquences de la reprise après sinistre. En outre, la prise de conscience croissante des énergies renouvelables devrait accélérer la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance au cours de la période d’étude.

Le marché est en croissance en raison de la forte demande de réseaux intelligents et des initiatives croissantes de développement de réseaux intelligents. En outre, les initiatives gouvernementales favorables à l’investissement dans la modernisation des infrastructures de réseau sont susceptibles d’accélérer la croissance du marché.

L’urbanisation croissante et la demande croissante d’électricité stimuleront la croissance de l’industrie des transformateurs de puissance.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie mondiale des transformateurs de puissance. La croissance de l’industrie a été affectée par la fermeture temporaire de certaines entreprises. De plus, la pandémie de COVID-19 a affecté la production et la consommation d’électricité, ce qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le marché des transformateurs de puissance.

Analyse régionale

Le marché des transformateurs de puissance en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé en raison de l’industrialisation croissante de la région. En outre, le nombre croissant d’innovations et d’améliorations visant à améliorer l’infrastructure électrique devrait stimuler la croissance du marché Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de sa population croissante et des initiatives gouvernementales favorables pour stimuler l’industrialisation.

Concurrents sur le marché

ABB Limited

SPX Transformer Solutions Incorporated

Celme

Kirloskar Electric Co. Ltd.

Hyosung Power & Industrial Systems PG

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

Daihen Corporation

General Electric Company

Siemens AG

Schneider Electric

Mitsubishi Electric Corporation

Toshiba Corporation

CG Power and Industrial Solutions Limited

Hyundai Electric & Energy Systems Corporate Limited

Hammond Power Solutions, Inc

Voltamp Transformers Limited

Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des transformateurs de puissance se concentre sur la notation, la méthode de refroidissement, le noyau, l’enroulement, la phase, l’application et la région.

Sur la base de la notation, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Petit transformateur de puissance (100-500 MVA)

Transformateur de puissance moyenne (500-800 MVA)

Grand transformateur de puissance (plus de 800 MVA)

Sur la base du type de méthode de refroidissement, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Transformateur de puissance refroidi à l’huile Transformateur

de puissance refroidi par air

Basé sur le type de noyau, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Transformateur de puissance fermé Transformateur de

puissance Shell Transformateur de puissance

Berry

Basé sur l’enroulement, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Auto-transformateur à deux enroulements

Basé sur la phase, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Monophasé

3 – phase

Basé sur l’application, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Résidentiel et commercial

Hôtels

Hôpitaux

Appartements

Services publics

Industriel

Chemins de fer

Ciment

Distribution d’énergie

Pétrole et gaz

Autres

Basé sur la région, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Amérique du Nord

États-Unis

Canada

Mexique

Europe Europe

de l’Ouest

Royaume-Uni

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

EAU

Arabie saoudite Arabie

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

