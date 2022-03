Analyse du marché des tests par ultrasons avec perspectives de croissance, tendances, menaces, opportunités, développement et enquête jusqu’en 2029

DBMR a récemment publié le marché des tests par ultrasons Taille, part, croissance, tendances du secteur, prévisions 2029 avec 350 pages complètes, 220 listes de tableaux, 60 chiffres et également des infographies Taille du marché, croissance, part, tendances futures, revenus, principaux fabricants et prévisions 2028. Le test par ultrasons gagnant Le rapport comprend également les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT en ce qui concerne les informations sur les principaux revenus des commerçants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que l’analyse du marché des cinq forces de Porter. Ce rapport met en évidence la dynamique clé du marché de l’industrie des tests par ultrasons et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché des tests par ultrasons devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de recherche sur le marché des ponts de données sur le marché des tests par ultrasons fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’applications de tests par ultrasons dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale pour détecter les défauts internes avec une plus grande précision accélère la croissance du marché des tests par ultrasons.

Scénario de marché des tests par ultrasons

Les tests par ultrasons sont connus pour être une sorte de mécanisme de test non destructif dans lequel des ondes d’impulsion ultrasonores d’une fréquence centrale de 0,1 à 15 MHz sont transmises dans n’importe quel matériau pour identifier tout type de défaut interne dans le matériau. Ce type de test par ultrasons peut également être utilisé pour l’inspection de la détection ou de l’évaluation des défauts, des pièces de moteur tournant à grande vitesse, de l’épaisseur du matériau et de la mesure dimensionnelle.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tests par ultrasons au cours de la période de prévision sont l’avancement des équipements de test par ultrasons portables à multiéléments. En outre, la demande croissante de techniques de test non destructif fiables pour les composites en fibre de verre et en fibre de carbone dans la fabrication devrait en outre propulser la croissance du marché des tests par ultrasons. De plus, le développement des services du marché des tests par ultrasons devrait en outre amortir la croissance du marché des tests par ultrasons. D’autre part, les restrictions des tests manuels par ultrasons dans la détection des premiers stades des dommages devraient en outre entraver la croissance du marché des tests par ultrasons au cours de la période.

Segmentation clé :

Par type (diffraction par temps de vol, réseau phasé, test d’immersion et onde guidée)

Par application (détection de défauts, épaisseur de matériau, mesure dimensionnelle et autres)

Par secteur vertical (chimie et pétrochimie, pétrole et gaz, énergie et électricité, automobile, aliments et boissons, soins de santé et autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des tests par ultrasons est:

boulanger hugues



Société Olympe



MISTRAS



Groupe Intertek plc



Sonatest, Zetec, Inc.



Williamson Inc.



Bosello High Technology srl



Eddyfi



Magnaflux



Technologie Fischer Inc

….

Étendue du marché mondial des tests par ultrasons et taille du marché

Le marché des tests par ultrasons est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’industrie verticale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des tests par ultrasons est segmenté en diffraction en temps de vol, multiéléments, tests d’immersion et ondes guidées.

Sur la base de l’application, le marché des tests par ultrasons est segmenté en détection de défauts, épaisseur de matériau, mesure dimensionnelle et autres.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché des tests par ultrasons est segmenté en chimie et pétrochimie, pétrole et gaz, énergie et électricité, automobile, aliments et boissons, soins de santé et autres.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2019 ; Année de référence – 2022 ; Période de prévision – 2022 à 2028

Segmentation de la diversification du marché des tests par ultrasons par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

