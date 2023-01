Analyse du marché des tests laitiers dans le segment de l’électronique, recherche et prévisions

« Marché mondial des tests de produits laitiers »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les tests laitiers présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les tests laitiers. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les tests de produits laitiers aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests laitiers était évalué à 5,80 millions en 2021 et devrait atteindre la valeur de 10,98 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les produits laitiers, qui sont principalement fabriqués à partir de lait naturel, sont largement consommés dans le monde. C’est l’une des sources nutritionnelles les plus importantes dans l’alimentation humaine. Divers tests, tels que la spectrométrie de masse, la chromatographie en phase gazeuse et liquide et la spectroscopie atomique, sont effectués pour garantir que tous les produits fabriqués sont de haute qualité. Ces tests démontrent que les produits laitiers sont exempts de contamination et d’impuretés telles que des substances toxiques, des médicaments vétérinaires et des résidus de pesticides. Les analyses laitières aident également les producteurs à respecter les exigences réglementaires en matière de contaminants acceptables, de lois sur l’étiquetage, de prévention des pratiques frauduleuses et de prévention des maladies d’origine alimentaire, des effets toxiques ou des empoisonnements.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (tests de sécurité, analyse de la qualité), technologie (traditionnelle, rapide), produit (lait et lait en poudre, fromage, beurre et pâtes à tartiner, aliments pour bébés, glaces et desserts, yaourt et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts SGS (Suisse), Bureau Veritas (France), Eurofins (Luxembourg), Intertek (Royaume-Uni), Mérieux NutriSciences (États-Unis), ALS Limited (Australie), Neogen (États-Unis) AsureQuality (Nouvelle-Zélande), Charm Sciences (États-Unis), Premier Analytical Services (Royaume-Uni), Dairyland Laboratories (États-Unis), Bio-Check (Royaume-Uni), AES Laboratories (Inde), IEH Laboratories and Consulting Group (États-Unis), Envirologix Inc. (États-Unis), EMSL Analytical, Inc. (États-Unis), et Krishgen Biosystems (États-Unis) Opportunités Développement de technologies de spectrométrie et de chromatographie

Concurrence croissante entre les acteurs du marché

Réglementation gouvernementale stricte établie par les autorités officielles

Dynamique du marché des tests laitiers

Conducteurs

Prospérité de maintien, stabilité environnementale, bien-être animal et augmentation de l’emploi

La demande de repas et de boissons laitiers généraux a sans aucun doute augmenté à long terme. Le principal facteur stimulant les composants de ce marché est la formulation de soins de prospérité parmi les clients. De plus, la progression du marché est facilitée par la prospérité du maintien, la stabilité environnementale, le bien-être animal et une augmentation de l’emploi dans les choses traditionnelles. En dehors de cela, la hausse du pouvoir d’achat des clients, les changements de mode de vie et les pratiques efficaces utilisées par les relations d’autorité, telles que les faibles coûts d’investissement et la propulsion des lieux de travail, encouragent les affaires dans les pays en développement.

Augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire

Les micro-organismes indésirables et les contaminants chimiques mettent en danger la sécurité, la qualité et la valeur nutritionnelle du lait et des produits laitiers. On s’inquiète de plus en plus de la qualité et de la sécurité des produits laitiers utilisés pour la consommation humaine en raison d’une augmentation des maladies d’origine alimentaire. Par conséquent, l’accent est davantage mis sur l’analyse microbiologique et chimique du lait et des produits laitiers afin d’évaluer la qualité, d’assurer la sécurité et de se conformer aux exigences réglementaires. Cela a abouti à l’introduction d’une législation exigeant des tests rigoureux du lait et des produits laitiers, dynamisant ainsi le marché des tests laitiers.

Occasion

L’accent mis sur la réduction des délais, l’utilisation des échantillons, les coûts de test et les inconvénients associés à diverses technologies a entraîné le développement de nouvelles technologies de spectrométrie et de chromatographie. L’adoption généralisée de ces technologies offre aux laboratoires de petite et moyenne envergure l’opportunité d’élargir leurs offres de services et de concurrencer les grands acteurs du marché de l’industrie, car ces technologies offrent des avantages tels qu’une sensibilité plus élevée, des résultats précis, une fiabilité, une multicontamination , et un dépistage non ciblé avec un délai d’exécution rapide. Le marché des tests laitiers connaît des avancées technologiques, les principaux acteurs introduisant des technologies plus récentes, plus rapides et plus précises telles que LC (Chromatographie Liquide), HPLC (Chromatographie Liquide Haute Performance),

Contraintes

Le marché laitier des pays en développement est très fragmenté, dominé par les petites exploitations laitières. Par conséquent, à mesure que le lait et les produits laitiers passent par les chaînes de transformation, de stockage et de distribution, ils sont plus susceptibles d’être contaminés ou frelatés. Les tests alimentaires nécessitent des mesures d’application appropriées, une coordination entre les acteurs du marché et une infrastructure de soutien. Cependant, plusieurs économies en développement ne satisfont pas à cette exigence, ce qui limite la croissance du marché des tests laitiers. Plusieurs autres facteurs, tels qu’un manque de coordination institutionnelle, d’équipement, de compétences techniques et d’expertise pour mettre en œuvre la législation au niveau local et, dans certains pays, un manque de normes actualisées, entravent la croissance du marché des tests d’échantillons alimentaires. .

Ce rapport sur le marché des tests laitiers fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests laitiers, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Bureau Veritas acquerra AET, une société spécialisée dans les tests en laboratoire, le développement de produits et les tests de durabilité, en septembre 2021. La société est également bien connue pour ses services de recherche et développement. L’acquisition visait à étendre le réseau mondial et le portefeuille de clients de BV. Le chiffre d’affaires d’Aet en 2020 devrait être de 20 millions d’euros.

En décembre 2020, SGS a finalisé l’acquisition de Synlab, qui a été finalisée en janvier 2021. Synlab est l’un des principaux fournisseurs européens de services environnementaux, d’analyses alimentaires et de tribologie, avec un chiffre d’affaires 2019 de 202 millions d’euros.

SGS a développé une méthode PCR rapide pour tester la salmonelle dans divers aliments en octobre 2021. Cette technique produit des résultats en moins de cinq jours, contrairement à la méthode traditionnelle, qui prend environ cinq jours. Le test accrédité ISO a été mis en œuvre au laboratoire SGS-Laagrima au Maroc.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des tests laitiers:

SGS (Suisse)

Bureau Veritas (France)

Eurofins (Luxembourg)

Intertek (Royaume-Uni)

Mérieux NutriSciences (US)

ALS Limited (Australie)

Neogen (États-Unis)

AsureQuality (Nouvelle-Zélande)

Sciences du charme (États-Unis)

Premier Analytical Services (Royaume-Uni)

Dairyland Laboratories (États-Unis)

Bio-Check (Royaume-Uni)

Laboratoires AES (Inde)

IEH Laboratories and Consulting Group (États-Unis)

Envirologix Inc. (États-Unis)

EMSL Analytical, Inc. (États-Unis)

Krishgen Biosystems (États-Unis),

Segmentation du marché :

Le marché des tests laitiers est segmenté en fonction du type, de la technologie et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Tests de sécurité

Analyse de la qualité

Type de produit

Lait et poudre de lait

Fromage

Beurre & Tartinables

Aliments pour bébés

Glaces & Desserts

Yaourt

Autres

Technologie

Traditionnel

Rapide

Analyse / aperçus régionaux du marché des tests laitiers

Le marché des tests laitiers est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit et technologie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests laitiers sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud , Reste du Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Nord est considérée comme le plus grand marché d’analyse des produits laitiers en raison du grand nombre d’entreprises de transformation présentes dans la région. De plus, la présence de réglementations strictes régissant les aliments sains et sûrs favorise la croissance du marché. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande de la population de la région en produits laitiers sains.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Test laitier?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des tests de produits laitiers?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Test laitier?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Test laitier?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Test laitier auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Test laitier?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

