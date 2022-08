Analyse du marché des tests d’infertilité en Europe: principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, part, demande et prévisions

Le rapport sur le marché des tests d’infertilité en Europe offre un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. L’étude englobe les moteurs et les contraintes du marché en utilisant l’analyse SWOT ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Dans la section Aperçu du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans le rapport, ce qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes décisions. Ce rapport d’analyse de marché fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial, ce qui les aide à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en pleine révolution d’aujourd’hui.

Le marché des tests d’infertilité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,05 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Scénario de marché des tests d’infertilité

Selon Data Bridge Market Research, le marché des tests d’infertilité dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la sensibilisation croissante au traitement de l’infertilité, des progrès technologiques, de l’augmentation des troubles gynécologiques et de la croissance du tourisme médical.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des tests d’infertilité devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché des tests d’infertilité devient chaque année plus compétitif, les hôpitaux et les cliniques étant actuellement les plus grands utilisateurs finaux du marché pour la période de prévision de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des tests d’infertilité.

La prise de conscience croissante des tests ainsi que l’évolution du mode de vie avec une tendance croissante à une alimentation malsaine qui entraîne l’infertilité et des troubles gynécologiques chez les hommes et les femmes sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des tests d’infertilité. De plus, l’avancement de la technologie du moniteur d’ovulation ainsi que l’avancement de la technologie augmentent également la croissance globale du marché. En outre, la prévalence croissante de la consommation de tabac et de tabac augmentera les cas d’infertilité et augmentera la demande sur le marché tout en augmentant la sensibilisation au dépistage et en augmentant la population de femmes atteintes du SOPK. accélère également la croissance globale du marché et aide le marché à prospérer au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Cependant, les coûts d’installation élevés et le manque de professionnels qualifiés entravent la croissance du marché.

La demande croissante d’auto-tests et de tests de surveillance à distance chez les femmes avec l’innovation de nouveaux produits devrait générer des opportunités rentables pour le marché. D’autre part, la réticence des pays en développement à adopter des tests à coût élevé peut constituer un défi pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des tests d’infertilité fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests d’infertilité Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement du marché des tests d’infertilité

Ovation Fertility a annoncé avoir acquis deux laboratoires d’infertilité de Fertility Answers à Baton Rouge et Lafayette en octobre 2017. Cela aidera les laboratoires à améliorer leurs capacités et aidera également l’entreprise à accélérer sa portée mondiale et à fournir de meilleurs services à ses clients.

Étendue du marché des tests d’infertilité

Le marché des tests d’infertilité sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des tests d’infertilité sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché est segmenté en tests d’infertilité féminine et tests d’infertilité masculine. Sur la base des kits de tests, le marché est divisé en kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH), kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et autres kits de test. Le segment du mode de prescription du marché est divisé en prescription et en vente libre (OTC). Le segment des canaux de distribution du marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies et drogueries. Le segment des utilisateurs finaux du marché est divisé en centres de fertilité, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et cryobanques.

Les tests d’infertilité sont spécifiquement effectués pour analyser la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas tomber enceintes. Cela aide les médecins à analyser si le problème concerne les hommes, les femmes ou les deux. Certains des kits de test d’infertilité courants sont les kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine (HCG), les kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), les kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH) et autres. Les tests et les tests d’infertilité sont coûteux, et parfois leurs traitements peuvent être inconfortables.

Points clés couverts dans les tendances de l’industrie du marché des tests d’infertilité

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

ADN Halotech

Procter & Gamble

Andrologie Solutions, SA Scientifique

bioMérieux SA

Abbott

Société Quidel

Atlas Medical Royaume-Uni

Babystart Ltd.

Diagnostic SCSA

Gem Medic Technology Co. Ltd.

Merck KGaA

bioZhena Corporation

Vitrolife, Progyny Inc.

Ferring B.V.

FUJIFILM Irvine Scientifique

Généa Limitée

Thermo Fisher Scientific

Siemens

Stryker

Métropole Inde

CENTOGENE SA

Fondation Mayo pour l’éducation et la recherche médicales (MFMER)

