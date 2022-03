Analyse du marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique, dernières tendances, profil des acteurs clés, estimation de la taille, impact du COVID-19 et tendances futures d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché sur les tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques des dépenses du client. Il présente des données objectives pertinentes pour l’analyse des experts de l’industrie ainsi que la capture du comportement d’achat des consommateurs. Il devient également facile de connaître les goûts et les aversions des différents clients et de générer d’énormes revenus dans l’entreprise. L’analyse de la demande et de l’offre, la capacité de fabrication, le taux d’utilisation du volume de l’industrie et la part de marché sont des facteurs importants traités dans le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire. Moyen-Orient et Afrique.

L’analyse de la demande du marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique propose une analyse complète des diverses fonctionnalités, de la demande, des développements de produits, de la génération de revenus et des ventes du marché des tests de sécurité alimentaire. sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique dans le monde. Le marché des tests de sécurité alimentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 348 421,95 $. millions d’ici 2028. Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire, les initiatives gouvernementales en matière de sécurité alimentaire, l’automatisation des laboratoires d’analyse des aliments, la sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire. la sécurité alimentaire sont le moteur de la croissance du marché.

Téléchargez le rapport (PDF de 229 pages avec informations, graphiques, tableaux, chiffres) : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-food-safety-testing -marché&SB

Les principaux acteurs du marché présentés sur le marché mondial des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique comprennent une analyse approfondie des principaux acteurs tels que SGS SA, Bureau Veritas, Eurofins Scientific, ALS Limited, TÜV NORD GROUP, Cotecna Inspection SA, ifp Privates Institut für Produktqualität GmbH, Intertek Group plc, Mérieux NutriSciences, NEOGEN CORPORATION, NSF International, QIMA, TÜV SÜD parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En juin 2020, AsureQuality a lancé une nouvelle image de marque car cette marque reflète les réalisations qu’ils ont accomplies, leur rôle partagé pour Aotearoa et les services qu’ils fournissent. Dans le cadre de cette nouvelle image de marque, ils ont proposé une nouvelle déclaration qui est – Aider Aotearoa à façonner un monde alimentaire meilleur. Cette évolution a aidé l’entreprise à générer davantage de revenus à l’avenir.

Principales tendances du marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– L’industrie à l’industrie détient la plus grande part de marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique

– Il examine les micromarchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– L’Amérique du Nord et l’Europe devraient connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique.

Régions couvertes dans le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique 2022:

Les pays couverts par le marché sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran, Israël, l’Égypte, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Irak, Bahreïn et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, le principal industriel se concentrant sur le développement de produits alimentaires et de boissons par le biais de tests de sécurité alimentaire et augmentant ses applications en utilisant plusieurs technologies telles que les milieux de culture, la polymérase. . réaction en chaîne, immunoessai et chromatographie, entre autres. Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire et l’automatisation des laboratoires d’analyse des aliments stimulent la croissance du marché en Arabie saoudite, tandis qu’aux Émirats arabes unis, la sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire stimulent la croissance du marché sur la période de prévision.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Obtenez une analyse détaillée de l’impact du COVID-19 sur le marché des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique : https://www.databridgemarketresearch.com/covid-19-impact/middle-east-and-africa-food-safety-testing-market ? SB

Principales caractéristiques du marché mondial des tests de sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des grandes entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion actuelles, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, taux de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques.

Effectue la segmentation globale du marché des TESTS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE :

Par type de test (test allergène, test pathogène, test métaux lourds, étiquetage nutritionnel, test OGM, test pesticide, test mycotoxines, test contaminants organiques, autres),

Technologie (Milieux de culture, Polymerase Chain Reaction, Immunoessai, Chromatographie, Biopuce/Biocapteur, Cytométrie en flux, Microarrays, Autres),

Catégories d’aliments (viande et produits à base de viande, œufs et produits à base de volaille, poisson et fruits de mer, produits de boulangerie, céréales, grains et légumineuses, thé et café, herbes et épices, boissons, fruits et légumes, lait et produits laitiers, miel, noix et produits secs fruits, plats cuisinés, aliments pour bébés, tabac et autres)

Raisons d’acheter ce rapport :

-Il fournit une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

-Il fournit une prévision à cinq ans évaluée sur la base de la croissance attendue du marché.

-Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

-It provides pin-point analysis of changing competition dynamics and helps you stay ahead of competitors.

-It helps in making informed business decisions by having a comprehensive view of the market and performing in-depth analysis of market segments.

For more information ask our industry experts @ https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=middle-east-and-africa-food-safety-testing-market&SB

Table of Contents covered in this Middle East and Africa Food Safety Testing Market Report:

1 List of tables and figures

2 Presentations

3 takeaway meals

4 Market landscape

5 Global Middle East & Africa Food Safety Testing Market and Key Industry Dynamics

6 Middle East & Africa Food Safety Testing Market Overview, Forecast and Analysis

7 Global Middle East & Africa Food Safety Testing Market Analysis by Solutions

8 Global Middle East & Africa Food Safety Testing Market Analysis by Services

9 Global Middle East & Africa Food Safety Testing Market Analysis by Vertical Segment

10 Geographical Analysis of Global Middle East & Africa Food Safety Testing Market

11 Industrial Landscape

12 Competitive landscape

13 Middle East & Africa Food Safety Testing Market, Key Company Profiles

14 Appendix

Parcourez la table des matières avec des faits et des chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-food-safety-testing-market&SB

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le plus adapté dans les plus brefs délais.