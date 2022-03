Analyse du marché des tests de cholestérol 2022 des principaux fabricants, de la taille de l’industrie, des tendances et des prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial des tests de cholestérol devrait atteindre 2 572,27 millions USD d’ici 2025, contre 1 408,99 millions USD en 2017, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025. Le nouveau rapport de marché contient des données pour les années historiques 2016, l’année de référence. de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.



Les principaux facteurs qui animent le marché sont les progrès technologiques dans les tests de cholestérol, le nombre croissant de maladies cardiovasculaires et d’obésité, le nombre croissant de personnes gériatriques, la sensibilisation et l’acceptation croissantes des soins de santé préventifs, l’augmentation du marché des tests à domicile / d’auto-test du cholestérol.

Le marché mondial des tests de cholestérol est fortement concentré sur quelques grands acteurs et repose sur des acteurs locaux qui ne desservent que les marchés nationaux. F. Hoffmann-La Roche Ltd a dominé le marché des tests de cholestérol, détenant la part de marché la plus élevée en 2017, suivi de Siemens AG et Abbott. Les autres acteurs de ce marché sont Accutech, LLC, Beckman Coulter, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc. ., Prima Lab SA, Quest Diagnostics, Inc., Home Access Health Corporation et Sigma-Aldrich Corp., entre autres.

Moteurs : marché mondial des tests de cholestérol

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché sont les progrès technologiques dans les tests de cholestérol, le nombre croissant de maladies cardiovasculaires et d’obésité, le nombre croissant de personnes gériatriques, la sensibilisation et l’acceptation croissantes des soins de santé préventifs et l’augmentation du marché des tests à domicile / d’auto-test du cholestérol. croissance du marché mondial des tests de cholestérol.

PROGRÈS TECHNOLOGIQUES DANS LE TEST DU CHOLESTÉROL

Le test de cholestérol est la méthode utilisée pour diagnostiquer le taux de cholestérol dans le corps. De nombreux progrès technologiques avaient eu lieu dans les procédures de test du cholestérol car il y avait eu des technologies innovantes. Certains des exemples d’avancées technologiques sont mentionnés ci-dessous.

En juillet 2016, Alere a conclu un partenariat avec la société de technologie de la santé BioIQ pour fournir une interface entre la plate-forme logicielle de BioIQ, SoftSuite Dx et le système Alere Cholestech LDX pour le profil lipidique au point de service et les résultats de glucose pour les événements de dépistage biométrique des employés.

En novembre 2014, Roche Diagnostics Ltd. a reçu l’autorisation de la FDA pour le test Strep A sur le système cobasLiat, le premier test moléculaire au point de service.

Les nouvelles technologies émergent sur le marché qui sont utiles pour les techniques non invasives de test de cholestérol. Cela renforcera la croissance du marché des tests de cholestérol.

Segmentation du marché : –

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des tests de cholestérol dans le monde, le marché mondial des tests de cholestérol est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Le rapport sur le marché des tests de cholestérol fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport sur les tests de cholestérol fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

