Analyse du marché des tests de cannabis 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des tests de cannabis était évalué à 1 224,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3 009,9 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 11,9 % . de 2022 à 2030. La demande croissante de légalisation du cannabis dans plusieurs pays à des fins médicales et l’adoption croissante du LIMS dans les laboratoires de test de cannabis sont les principaux facteurs de croissance du marché des tests de cannabis. En outre, de nombreuses sociétés pharmaceutiques de premier plan à la recherche de nouvelles technologies pour collaborer avec des laboratoires d’essais afin de commercialiser et de distribuer des produits à base de cannabis médical devraient également stimuler la croissance du marché. Cependant, le coût de démarrage élevé des laboratoires de test de cannabis devrait freiner la croissance du marché. Ces laboratoires doivent faire des investissements importants dans des équipements d’analyse avancés et coûteux afin de les acheter et de les entretenir. Les économies émergentes dans les régions en développement telles que LATAM et Asie-Pacifique, en revanche,

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif et négatif sur l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Certains segments de marché ont été plus touchés en raison de la faible demande de consommables, d’instruments et de réactifs ainsi qu’en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions commerciales. Dans l’ensemble, les laboratoires du monde entier ont été fermés ou fonctionnaient à capacité réduite. Au lieu d’effectuer des opérations de routine, les laboratoires qui étaient ouverts se concentraient principalement sur les tests COVID-19.

Définition du marché mondial des tests de cannabis

Les tests de cannabis font référence à l’analyse selon laquelle un échantillon individuel de cannabis peut être examiné pour déterminer les niveaux de THC, de CBD et de terpènes ainsi que les contaminants et les impuretés tels que les solvants résiduels, les moisissures, les maladies, les parasites ou les résidus de pesticides.

Dynamique du marché mondial des tests de cannabis

Moteurs : Urbanisation et industrialisation rapides

Le LIMS peut augmenter l’efficacité des laboratoires d’analyse du cannabis et réduire les erreurs de procédure en appliquant des SOP, en automatisant les flux de travail et en renforçant les contrôles de processus. Le LIMS garantit un échange de données transparent avec les instruments d’analyse grâce à l’intégration des instruments, à la prévention des erreurs manuelles et au maintien de l’intégrité des données. Ainsi, le logiciel LIMS joue un rôle crucial dans les laboratoires de test de cannabis en gérant, rationalisant et automatisant les processus QA/QC.

Contraintes : Coûts de démarrage élevés pour les laboratoires de test de cannabis

Les laboratoires doivent faire d’importants investissements pour obtenir et entretenir des équipements d’analyse avancés et coûteux. La standardisation et les mises à niveau des équipements, les exigences logicielles, les certifications (telles que les protocoles de certification ISO), les accréditations et le besoin de spécialistes qualifiés augmentent encore le coût des opérations. L’impact de ces facteurs est renforcé car de nombreuses banques refusent le financement ou toute autre forme d’assistance à ces laboratoires en raison de l’ambiguïté dans l’industrie des tests de cannabis et les lignes de crédit ne sont pas disponibles pour les propriétaires/exploitants de laboratoires.

Étendue du marché mondial des tests de cannabis

L’étude classe le marché des tests de cannabis en fonction du produit, du type de test et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Instruments

Consommables

Logiciel

Par type de test Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Essais de métaux lourds

Analyse microbienne

Test de puissance

Dépistage résiduel

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Cultivateurs/producteurs de cannabis

Fabricants de cannabis

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des consommables représente la plus grande part de marché, par produit

Sur la base du produit, le marché des tests de cannabis est classé en instruments, consommables et logiciels. Le segment des consommables a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 58,5 % en 2021. Les consommables sont le segment le plus contributeur du marché mondial, en raison de l’utilisation fréquente de consommables pour les tests de cannabis.

Les tests de cannabis impliquent l’utilisation de plusieurs dispositifs médicaux pour détecter la qualité du cannabis. Cela aide à identifier les applications du cannabis à plusieurs fins médicales. De nombreuses entreprises proposent des colonnes, des fournitures et des accessoires, ainsi que des produits de manipulation d’échantillons pour les tests de cannabis. L’utilisation répétitive de ces consommables est l’un des principaux moteurs de la croissance de ce segment. En outre, la forte demande pour les instruments suivants, tels que la chromatographie et la spectroscopie, à travers le monde contribue à l’augmentation de la demande de consommables de test de cannabis, ce qui stimule la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des tests de cannabis a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 12,8 % sur le marché mondial des tests de cannabis au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique comprend des pays comme la Chine, le Japon et l’Australie. L’Asie-Pacifique est une région densément peuplée, l’Inde et la Chine étant les pays les plus peuplés. La récente légalisation du cannabis à des fins médicales et thérapeutiques dans de nombreux pays asiatiques, combinée au financement élevé du capital-risque pour les tests de cannabis, est principalement responsable de l’essor du marché des tests de cannabis en Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique est la région lucrative pour les tests de cannabis après LAMEA, en raison de l’adoption accrue du LIMS et de la légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives et de l’augmentation de la demande via la fabrication nationale, ce qui stimule encore la croissance du marché. Par exemple, l’adoption croissante de la technique LIMS contribue à améliorer la transparence de l’état des travaux de laboratoire, à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité, à offrir la flexibilité nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences et à améliorer la qualité et la conformité. La pénétration des technologies de l’information et la demande croissante de gestion et de normalisation des données augmentent le nombre de fournisseurs de LIMS sur le marché.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des tests de cannabis

Les tests mondiaux de cannabis sont à leur stade de maturité. Les meilleures entreprises du marché ont adopté l’approbation, la collaboration et l’accord des produits comme stratégies de développement sur le marché concurrentiel. Les informations fournies dans ce rapport sont obtenues par le biais de communiqués de presse des principales entreprises et se limitent aux informations accessibles au public.

Les principaux acteurs du marché mondial des tests de cannabis sont :

